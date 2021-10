Elisabeth Pelsez nommée déléguée interministérielle à l'Aide aux victimes

Récemment, Elisabeth Pelsez a été officiellement nommée par Édouard Philippe, Premier ministre, déléguée interministérielle à l'Aide aux victimes auprès de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet.

Ancienne conseillère au ministère de la Justice sous Pascal Clément et Rachida Dati, Elisabeth Pelsez, 56 ans, a occupé de nombreux postes en juridiction.

Elle aura pour mission d'« assurer la coordination de l'ensemble des services qui interviennent en matière d'aide aux victimes », a précisé le Premier ministre, Édouard Philippe. L'aide aux victimes, dossier assuré par l'État depuis plus de trente-cinq ans, est devenu particulièrement sensible quand les attentats ont fait 239 morts et des centaines de blessés depuis 2015. Sa réorganisation, décidée par l'exécutif, a heurté des associations de victimes et de proches des victimes.

Un Secrétariat général de l'aide aux victimes (SGAV) avait été créé en février à l'initiative de l'ancienne secrétaire d'État à l'Aide aux victimes, Juliette Méadel. Les effectifs de l'ex-SGAV seront placés sous l'autorité d'Elisabeth Pelsez.