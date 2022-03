Elections législatives : Patrick Donath soutient le candidat Philippe Laurent

Le maire de Bourg-la-Reine s'engage donc auprès de Philippe Laurent, qu’il connait bien. Un soutien qui s'inscrit dans une démarche cohérente vis-à-vis des habitants du territoire du sud des Hauts-de-Seine.

Du Festival Sociétés en transition(s), à la gestion des piscines, en passant par la politique du logement, les compétitions sportives et la campagne de vaccination contre la Covid-19, autant de sujets sur lesquels les deux maires de la circonscription travaillent ensemble au quotidien au-delà des partis et des étiquettes politiques.

« Fort de son expérience et de son expertise, Philippe Laurent est le seul garant des intérêts de notre territoire, de notre circonscription et de tous nos concitoyens. Homme engagé, consciencieux, pragmatique, ferme sur ses valeurs progressistes, humanistes, il saura rassembler et porter notre voix au Parlement pour une France ouverte et libre. Philippe Laurent poursuivra la transformation de notre pays », souligne Patrick Donath.