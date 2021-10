Élections européennes : faible motivation

L’article 17 du traité de Lisbonne (2007) précise que le Conseil européen doit, « en tenant compte des élections au Parlement européen », lui proposer un candidat à la présidence de la Commission. Ce candidat est ensuite élu par le Parlement européen. Cinq formations politiques de ce Parlement ont présenté cette année des candidats. Il s’agit de José Bové et Ska Keller (écologistes), Alexis Tsipras (gauche radicale), Jean-Claude Juncker (droite), Martin Schulz (socialistes) et Guy Verhofstadt (libéral). Qui connaît ces candidats, en dehors (peut-être) de leurs compatriotes respectifs ?

Qui plus est, l’électeur européen n’a aucune certitude que son choix sera pris en compte. En effet, aucune formation ne disposant de la majorité absolue au Parlement, une coalition devra être constituée, ce qui ouvre la porte à de multiples combinaisons (un mot qui rime parfois avec combines…). De surcroît, le Conseil européen garde la possibilité de présenter un candidat ne figurant pas dans la liste des postulants présentés par les partis ! Avec la perspective d’une possible épreuve de force entre le Conseil et le Parlement.

Nous en saurons plus le 28 juin : le Conseil proposera alors un nom à soumettre au Parlement le 14 juillet. En attendant, les citoyens européens sont de moins en moins motivés par ces élections, et le taux d’abstention est passé de 38 % en 1979 à 57 % en 2014.