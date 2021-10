Elections CNB 2020 : publication des résultats

Une semaine après la clôture des votes, qui se sont tenus le 24 novembre 2020, les résultats des élections du CNB pour les deux prochaines années ont été dévoilés. Catherine Féral-Schuhl a énoncé les noms des membres élus au sein du collège général, dans la circonscription nationale et celle de Paris, et au sein du collège ordinal, pour la circonscription nationale et de Paris, sur les listes réservées aux hommes, d'un côté et aux femmes, de l'autre. Les 80 représentants des avocats pour la mandature 2021-2023 prendront leurs fonctions le 1er janvier 2021.

Membres élus du collège ordinal

S'agissant de la circonscription nationale, qui compte 24 membres dont autant d'hommes que de femmes, ceux élus sur la liste réservée aux femmes sont :

-Nathalie BEURGAUD ;

-Françoise CASAGRANDE ;

-Pascale GIRMA ;

-Valérie GRIMAUD ;

-Evelyne HANAU ;

-Nathalie JAY ;

-Laurence JOLY ;

-Laurence JUNOD-FANGET ;

-Hélène LAUDIC-BARON ;

-Bénédicte MAST ;

-Anne-Marie MENDIBOURE ;

-Marie-Laure VIEL

Ceux élus sur la liste réservée aux hommes sont :

-Yann ARNOUX-POLLAK ;

-Philippe BARON ;

-Gilles BOXO ;

-Jean BROUIN ;

-Jean-Marie CHABAUD ;

-Olivier FONTIBUS ;

-Manuel FURET ;

-Jérôme GAVAUDAN ;

-Vincent MAUREL ;

-Jean-François MÉRIENNE ;

-Roland RODRIGUEZ ;

-Arnaud de SAINT-RÉMY

De même, s'agissant de la circonscription de Paris, les femmes élues sur la liste qui leur est réservée sont :

-Ana ATALLAH ;

-Rusen AYTAC ;

-Françoise HECQUET ;

-Pascale LALÈRE ;

-Catherine LECLERCQ ;

-Marie-Aimée PEYRON ;

-Clarisse SURIN ;

-Emilie CHANDLER

Les hommes élus sur la liste qui leur est réservée sont :

-Matthieu BOISSAVY ;

-Hirbod DEHGHANI-AZAR ;

-Bernard FAU ;

-Arnaud GRIS ;

-Laurent MARTINET ;

-Thierry MONTERAN ;

-Benjamin PITCHO ;

-Martin PRADEL

Membres élus du collège général

Au sein de la circonscription nationale du collège général, 24 membres ont été élus :

Pour la liste Avenir des barreaux de FRANCE (ABF) :

-Farid HAMEL ;

-Sylvia FERRARI ;

-Guy DELOMEZ ;

-Yanick LOUIS-HODEBAR ;

-Jérôme DIROU

ACE :

-Jacques TAQUET ;

-Sophie FERRY-BOUILLON ;

-Christian LEROY ;

-Isabelle GRENIER

Un nouveau souffle (AEN) : Marina CHAUVEL

Confédération Nationale des Avocats (CNA) :

-Roy SPITZ ;

-Alexandra GOLOVANOW ;

-Olivier COUSIN

Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA) :

-Alexandra BOISRAME ;

-Jean-Baptiste BLANC ;

-Anne-Sophie LEPINARD ;

-Charles-Edouard PELLETIER ;

-Stéphanie BALESPOUEY

Syndicat des avocats de FRANCE (SAF) :

-Laurence ROQUES ;

-Florian BORG ;

-Florence NEPLE ;

-Grégoire NIANGO ;

-Maya ASSI ;

-Amine GHENIM

Au sein de la circonscription de Paris de ce collège, 16 membres ont été élus dont 6 sur la liste ACE : Nathalie ATTIAS, David LEVY, Charlotte ROBBE, Philippe TOUZET, Séverine AUDOUBERT et Marc BORNHAUSER ; Philippe PERICAUD, pour la liste CNA ; Guillaume DELARUE et Laetitia LENCIOME pour la liste MAC, Caroline MECARY, Gérard TCHOLAKIAN et Hélène GACON pour la liste SAF et Marion COUFFIGNAL, Pierre REINE, Catheline MODAT et Boris KESSEL, pour la liste UJA Paris.