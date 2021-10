Elections au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris

La participation de 7 301 voix au premier tour et de 7200 au second tour a été décevante. Pour Arnaud Gris, membre du Conseil de l'Ordre : « L'Ordre doit plus que jamais tout mettre en oeuvre pour démontrer la nécessité de représenter, de défendre et d'organiser la profession d'avocat. Ces élections sont le pivot de la vie démocratique du barreau de Paris ».

Les nouveaux membres élus du Conseil de l'Ordre, par ordre décroissant :

Florent Loyseau de Grandmaison et Valence Borgia

Dominique Attias et Frédéric Sicard

Jean-Georges Betto et Solenne Brugère

Gabriel Benesty et Marianne Lagrue

Bernard Fau et Pascale Lalère

Martin Pradel et Rusen Aytac

Hirbod Dehghani Azar et Clotilde Lepetit

​

Inscrits : 29 856

Votants : 7 200

Blancs : 119

Le barreau de Paris se réjouit de l'élection des 14 nouveaux membres prêts à poursuivre le travail entrepris au service des confrères et de l'Ordre. Marie-Aimée Peyron, bâtonnier élu qui prendra ses fonctions en janvier, après un passage du bâton le 12 décembre à 19h, ajoute avec enthousiasme que « le vice-bâtonnier élu Basile Ader et moi-même tenons à féliciter les nouveaux élus. Ceux-ci seront naturellement associés étroitement à la mise en oeuvre de notre programme ».

Ils adressent également aux candidats qui ont été battus tous leurs sentiments de gratitude pour leur engagement, en leur souhaitant de se présenter à nouveau dès l'année prochaine.

Institution de droit privé et investi d'une mission de service public, l'Ordre tient le tableau et accompagne les avocats dans tous les événements de leur exercice professionnel. L'Ordre régule par ailleurs les relations entre les avocats et leurs clients et rend tous les arbitrages.

D'autre part, l'Ordre s'assure du respect des règles déontologiques et veille au respect de la discipline de ses membres.

Aux côtés de la CARPA, l'Ordre permet à la profession d'assurer ses missions d'intérêt général de l'accès à la justice et de l'accès au droit.

Enfin, l'Ordre représente la profession d'avocat à Paris pour défendre l'intérêt collectif des avocats et des citoyens, traiter toute question intéressant le droit et la justice et représenter la place de Paris en tant que capitale historique et principale du droit dans le monde.

Par ailleurs, le suffrage universel a permis de désigner les projets suivants, à l'issue d'un tour unique de vote, comme lauréats du Budget participatif et des prix de l'Incubateur.

Budget participatif :

Projet : Application mobile destinée aux femmes victimes de violences par l'Association Avocats Femmes et Violences

4 223 voix

Prix de l'Incubateur :

Catégorie AVOCAT

Projet : Share you knowledge

1 088 voix

Catégorie NON-AVOCAT

Projet : Handilex

827 voix

Catégorie ETUDIANT

Projet : Clinique juridique de Paris

1 535 voix