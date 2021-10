Elections au bâtonnat et au Conseil de l'Ordre

A l'issue du second tour des élections au bâtonnat MM. Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet ont été élus en qualité de dauphin et de vice-dauphin du barreau de Paris. Ils succèderont à Mme le bâtonnier Christiane Féral-Schuhl et M. le vice-bâtonnier Yvon Martinet le 1er janvier 2014.

Votants : 11 109

Blancs : 513

Suffrages exprimés : 10 596

MM. Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet : 5 669 voix

M. Frédéric Sicard et Mme Sabine du Granrut : 4 927 voix

Résultats de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre

Au Conseil de l'Ordre, comme chaque année, un tiers de l'effectif a également été renouvelé. Quatorze membres ont été élus :

M. le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel 5 915 (élu au 1er tour)

M. le bâtonnier Paul-Albert Iweins 4 854

Delphine Pujos 4 498

Karine Mignon-Louvet 4 002

Annabel Boccara 3 728

Avi Bitton 3 540

Marie-Alice Jourde 3 520

Bertrand Périer 2 936

Alexandre Varaut 2 850

Etienne Lesage 2 770

Jean Pannier 2 664

Aurélien Boulanger 2 583

Louis Buchman 2 575

Jean-Marc Fedida 2 527

