Elections au Barreau de Paris

Élections ordinales

Les 11 et 13 Décembre prochains, 14 nouveaux membres du Conseil général de l’Ordre vont être élus pour les années 2013-2015 sur les 31 qui se présentent. Un dauphin, et le cas échéant son vice-dauphin prendront leurs fonctions au 1er Janvier 2014.

La nouveauté de cette année est que les votes se feront uniquement par voie électronique, grâce à la clé e-barreau. Le rôle de l’Ordre est de faciliter la communication.

Elections du bâtonnier

Également, l’élection d’un nouveau bâtonnier aura lieu pour l’année 2014, celui-ci, élu pour deux ans. Le bâtonnier peut faire acte de candidature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. Ce dernier est élu en qualité de membre du Conseil de l’Ordre.

Christiane Féral-Schuhl – bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris - à souhaité que les deux finalistes à l’élection du bâtonnat, ainsi que le vice-bâtonnat puissent participer à un débat télévisé à l’audience la plus large.

La chaîne parlementaire LCP organisera donc ce débat, le mercredi 12 Décembre 2012 de 20h45 à 21h30 dans l’émission « Ca vous regarde ».

« Quel meilleur moyen de démontrer que l’avocat a sa place dans la cité et dans la société et que les meilleurs d’entre nous le fassent reconnaître avec talent et humanité ?» déclare t-elle.

