Elections du Barreau de Paris : Julie Couturier et Vincent Nioré élus bâtonnière et vice-bâtonnier

A l'issue de l'élection au bâtonnat et au vice-bâtonnat de l'Ordre des avocats de Paris, qui s'est déroulée le mardi 24 novembre, Julie Coutier et Vincent Nioré ont été respectivement élus bâtonnière désignée et vice-bâtonnier désigné, face au binôme Xavier Autain et Clotilde Lepetit, avec 7 757 voix contre 4 248, sur 12 005 suffrages exprimés. Les deux élus, qui succèdent au bâtonnier Olivier Cousi et à la vice-bâtonnière Nathalie Roret, prendront leurs fonctions au 1er janvier 2022.

Elections au Conseil de l'Ordre

Par ailleurs, au terme du 1er tour des élections au Conseil de l'Ordre, qui comptabilise 32 235 inscrits et 11 672 suffrages exprimés, chaque binôme a obtenu le nombre de voix suivant :

-Le bâtonnier Frédéric SICARD et Solange DOUMIC : 4 525

-Marie-Hélène FABIANI et Thomas CHARAT : 3 684

-Alexis WERL et Delphine JAAFAR : 3 363

-Thierry ABALLEA et Charlotte HILDEBRAND : 3 345

-Emmanuel PELLERIN et Margaux DURAND-POINCLOUX : 3 132

-Elise ARFI et Renaud SEMERDJIAN : 3 121

-Georges SAUVEUR et Sandy MOCKEL : 3 097

-Elodie LEFEBVRE et Guillaume MARTINE : 3 049

-GONTARD et Charlotte BUTRUILLE-CARDEW : 2 894

-Rémi-Pierre DRAI et Sandra AMMAR : 2 892

-Thibaut de SAINT-SERNIN et Laetitia LENCIONE : 2 469

-Anne-Laure Hélène DES YLOUSES et Grégory SAINT-MICHEL : 2 312

-Bérengère MOULIN et Thierry TONNELLIER : 1 918

-Valéry MONTOURCY et Sophie GALLAS : 1 710

-Jacques DESGARDIN et Nathalie LAURET : 1 275

Aucun binôme n'a donc atteint la majorité absolue qui requiert 5 837 voix.

Remplacement de Yannick Sala au Conseil de l'Ordre

Selon les résultats du 1er tour de l'élection partielle en remplacement de Yannick Sala, qui comptabilise 32 235 inscrits et 9 724 suffrages exprimés, les candidats en lice pour le second tour sont Gabriel di CHIARA avec 2 928 voix, Matthieu HY avec 2 616 voix, Gabriel BENESTY avec 2 465 voix et Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, avec 1 715 voix.

Prix de l'innovation 2020

L'expression des suffrages a permis de désigner les projets suivants, à l'issue d'un tour de scrutin unique, comme lauréats des prix de l'innovation de l'Incubateur.

Dans la catégorie Avocats, le lauréat du Premier prix est ACCES TRIBUNAL, avec 1 101 voix et celui du Second prix est Avostages avec 784 voix.

Dans la catégorie Elèves-avocats, le lauréat est Suits You, avec 1 620 voix.