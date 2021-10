Election TPE : 4,611 millions de salariés inscrits

Au total, 4 611 836 électeurs - salariés des TPE de moins de 11 salariés ou employés à domicile - sont inscrits sur les listes électorales. Parmi eux 1,1 million sont employés à domicile par un particulier employeur. 10 % font partie du collège cadre et les autres du collège non-cadre. 40 % d'entre eux sont inscrits dans les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA (21 % dans la seule IdF). Pour pouvoir voter, les salariés, quelle que soit leur nationalité, devront remplir trois conditions : avoir été salarié d'une entreprise de moins de 11 personnes ou employé à domicile en décembre 2011, avoir 16 ans révolus au premier jour du vote le 28 novembre, et être inscrit sur les listes électorales.



La liste des syndicats candidats sera publiée le 8 octobre 2012, et leurs programmes le 17 octobre. Le vote aura lieu par courrier ou sur Internet. Le résultat de ce scrutin inédit, prévu par la loi de 2010, contribuera à mesurer l'audience des organisations syndicales.