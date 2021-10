Élection syndicale TPE : le site d'information et de vote « election-tpe.travail.gouv.fr » est ouve

C'est de leur domicile que les électeurs et électrices concernés voteront du 22 mars au 4 avril 2021 pour désigner les syndicats qui les représenteront, via la plateforme election-tpe.travail.gouv.fr lancée le 6 janvier dernier. A travers cette élection, qui participe à la mesure de l'audience des organisations syndicales et à la détermination de leur représentativité, les électeurs et électrices s'assurent d'être représenté(e)s par des organisations syndicales qui participent à la négociation de leur convention collective, jouant ainsi un rôle majeur dans la négociation et l'application du salaire minimum, des congés, du droit à la formation, des conditions de travail, des primes, etc. Ils seront également défendu(e)s par les conseillers et conseillères qui, une fois élus, siègent aux Prud'hommes et y défendent les intérêts des salariés en cas de litige avec leur employeur. Enfin, présentes au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), les organisations syndicales sont à l'écoute des salarié(e)s, les informent et les conseillent sur leurs droits au travail.

Le site internet dédié à ce vote permet aux électeurs de mieux comprendre les enjeux de l'élection et de trouver facilement des réponses aux questions qu'ils se posent. Ils pourront également y consulter les programmes des syndicats candidats, y vérifier leur inscription sur la liste électorale et voter en ligne.

Procédure de vote

Chaque électeur et chaque électrice inscrit(e) sur la liste électorale a déjà reçu un premier courrier avec ses informations d'inscription et peut, avec ses identifiants, se connecter à son espace électeur pour vérifier qu'il ou elle est correctement inscrit(e) et consulter le programme des syndicats candidats. Dans le cas contraire, l'électeur ou l'électrice doit consulter dès aujourd'hui la liste électorale sur le site pour vérifier que son inscription est enregistrée et, si ce n'est pas le cas, demander son inscription jusqu'au 27 janvier au plus tard.

En mars, chaque électeur et chaque électrice recevra un second courrier avec son identifiant de vote, son code confidentiel et son bulletin de vote et, dès le 22 mars, pourra voter soit en ligne, en se connectant sur son espace de vote, soit par courrier, en renvoyant son bulletin de vote dans l'enveloppe pré-affranchie. Dans les deux cas, le vote est confidentiel et anonyme.

Questions / réponses

Ensuite, le niveau des entreprises TPE-PME remonte en matière de data puisque aujourd'hui, 58 % des entreprises data-driven, c'est-à-dire qui utilisent la donnée comme moteur de croissance pour leur activité, disposent et exploitent leur base de données. En effet, en période économique difficile, les chefs d'entreprises, les commerciaux et les marketeurs se concentrent sur leurs clients et mettent en place des process, actions ou services spécifiques en ce sens.

Toutefois, s'agissant de la digitalisation de l'activité, les TPE-PME ont encore des progrès à faire car si 95 % des profils d'entreprises les plus avancées en matière de data exploitent les données issues de leur site web, seules 32 % des TPE-PME ont franchi le pas. De même, si 83 % des entreprises data-driven ++ pilotent leur activité et leur stratégie grâce à la data, seuls 24 % pour les profils les moins avancés le font.

Enfin, plus de deux ans après l'entrée en application du RGPD, 38 % des TPE-PME le voit encore comme une contrainte pour améliorer la relation avec leurs clients, contre 44 % des entreprises les plus à l'aise avec la data.