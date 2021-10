Élection d'un nouveau bâtonnier à Montpellier

Âgé de 60 ans, ce passionné de haute montagne qui à cet effet organise chaque année une course en montagne avec des confrères, des magistrats et des membres de la famille judiciaire, évoque déjà la volonté de s’inscrire dans les traces de son prédécesseur : les avocats et la Cité. En effet, pour lui, il est essentiel de faire la promotion du savoir-faire montpellierain, d’accompagner ses confrères ou même de les défendre quand ils sont injustement attaqués : une attente des avocats du barreau qui aiment à penser que leur bâtonnier est accessible et totalement indépendant des collectivités, des pouvoirs politiques et des institutions administratives, économiques et sociales. C’est en 1979, à la Cour d’Appel de Montpellier, que le nouveau bâtonnier a prêté serment. Il a été membre du conseil de discipline des Barreaux du Ressort de juillet 2005 à décembre 2008 et membre suppléant de 2009 à 2010. Il fait également partie des membres fondateurs de la section montpellieraine du Syndicat des Avocats de France (SAF). Avec trente quatre années d’exercice dans le domaine du droit social (salariés), « un choix non dogmatique mais de crédibilité », Luc Kirkyacharian succède à Mme Michèle Tisseyre au poste de bâtonnier pour une durée de deux ans.