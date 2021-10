Élection de Miss Clifford 2016

À l'issue de cette présentation, les avocats présents votent pour le candidat de leur choix, celui qui les a convaincus, souvent avec humour. En 2010, Michèle Brault, surprise d'avoir été élue par le cabinet à l'issue de cette présentation alors qu'exerçant en « petite structure » a terminé sa campagne en se déclarant « Miss Clifford ». Depuis cette date, le titre est resté et l'élection de Miss Clifford est désormais l'événement incontournable de la campagne aux élections du Conseil de l'Ordre.

Les candidats qui ont successivement remporté le titre ont tous été élus au Conseil de l'Ordre et y ont été, ou y sont toujours, très actifs durant leur mandat. Il s'agit de Louis Degos en 2011, Bertrand Périer en 2012, Denis Chemla en 2013, Émilie Vasseur en 2014 et Pierre Hoffman en 2015.

Particularité de cette année, c'est en binôme que les candidats ont prétendu au titre de Miss Clifford, en présence pour la première fois des cabinets Willkie Farr & Gallagher, Paul Hastings et Holman Fenwinck.

Nouveau format, nouveau public, mais le titre « Miss Clifford » reste inchangé. C'est le binôme Hannelore Schmidt et Stéphane de Navacelle qui remporte le titre cette année, suivi de près par les binômes Nathalie Attias et Matthieu Boissavy et Camille Potier et Antoine Chatain.