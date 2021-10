Bâtonnat 2016 : premier sondage d'intentions de vote

La plateforme Hub Avocat vient de publier un sondage relatif à la campagne et aux intentions de vote de l'élection au bâtonnat de Paris. Frédéric Sicard et Dominique Attias semblent actuellement les mieux placés, même si près de quatre électeurs sur dix avouent être encore indécis… Ces résultats devraient inciter tous les avocats parisiens à voter les 23 et 25 juin prochains... Avocats, votez !