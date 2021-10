Elan de générosité au profit de la lutte contre le cancer

La Fondation AVEC et son président, le Professeur David Khayat, ont été sensibles à la générosité dont ont fait preuve les viticulteurs et les acquéreurs lors de la vente aux enchères de vins organisée dernièrement, en partenariat avec Christie's et la Revue du Vin de France.

