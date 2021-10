El Sol : l'Espagne à déguster

Ce comptoir de dégustation s’est mis sur son 31 pour présenter le meilleur de l’Espagne, avec, à tout seigneur tout honneur : le jamon iberico Bellota, proposé en divers crus, finement tranché dans les règles de l’art, accompagné de ses deux principaux associés, le lomo et le chorizo. A goûter au passage, le rabo de toro (queue de taureau), viande tendre et savoureuse. La mer est également en bonne place, les petits chipirons chauds en provenance de Galice, servis dans leur encre, sans oublier la fameuse escalivada aux aubergines, poivrons rouges et verts, tomates, lentement fumés et marinés dans l'huile d'olive; accompagnée de délicats anchois du nord de l'Espagne... et la délicieuse ventrèche de thon. A déguster également, au rayon fromage, le Manchego.

La sélection des vins recèle quelques crus sympathiques : Finca Valpiedra, Finca Antigua, Remelluri ou encore Fillaboa… Toute l’Espagne en bouteille. La plupart des produits de la carte sont en vente sur les rayons de l’épicerie qui fait face au comptoir. Privatisation possible et service traiteur.