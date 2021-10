EH&A et Elliot & Markus créent We Law Care

Acteurs historiques de la gestion de crise et de la communication juridique, EH&A et Eliott & Markus unissent leurs forces et créent We Law Care, une offre novatrice, globale et intégrée au secteur juridique, proposant une vision transversale de la gestion de crise en entreprise.

Pour protéger efficacement l'image et la réputation de l'entreprise face aux menaces transverses qu'elle peut rencontrer, We Law Care met à leur disposition son expertise en matière de gestion de crise stratégique, de communication judiciaire, de réputation et d'influence, avec une compréhension fine de la matière juridique et judiciaire et un accompagnement adapté aux professionnels du droit.

« Dans une période traversée par des crises globales et complexes, notre offre commune We Law Care répond à un besoin essentiel pour nos clients, avocats et directeurs juridiques. Car la crise, plus que jamais, doit être intégrée au cœur des professions juridiques », souligne Gwénaëlle Henri, directrice d'Eliott & Markus.

Préparer à la gestion de crise

We Law Care s'attèle à préparer les acteurs juridiques à la gestion de crise et des dossiers judiciaires médiatiques ou complexes.

Comme l'explique Emmanuelle Hervé, directrice du cabinet EH&A Consulting, « lorsqu'une crise survient, les stratégies de communication et juridique sont rarement alignées, séparées par deux professions aux enjeux distincts. Je me réjouis donc de l'alliance entre EH&A et Eliott & Markus qui permet aujourd'hui l'existence du service We Law Care. Notre volonté est d'aligner gestion de crise, stratégie juridique et communications vers les parties prenantes pour permettre à nos clients de réussir pleinement leur gestion de crise et leurs projets sensibles ».

We Law Care réunit en une unique offre tant des gestionnaires de crise, des communicants que des avocats et des experts en cyber-sécurité et e-réputation pour offrir un accompagnement global et interdisciplinaire en Litigation Public Relations (PR), enRéputation, marque et image, dans la formation à la crise des acteurs juridiques, dans la structuration et la création de plan de crise mais aussi dans la gestion de crises spécialisées à forte dimension juridique.

L'équipe de We Law Care

We Law Care se compose d'une équipe de 14 professionnels dont Emmanuelle Hervé, fondatrice de EH&A, Gwenaëlle Henri, fondatrice de Eliott & Markus, Damien Albessard, conseiller en communication politique, Fabrice Lorvo, Caroline Joly, Géraldine Brasier, Anne Cousin et Marc-Antoine Ledieu, avocats au Barreau de Paris ainsi que Frans Imbert Vier, CEO d'UBCOM, société spécialisée dans le conseil en stratégie de cyber-sécurité basée en Suisse.