Eglise russe quai Branly : opposition au projet actuel

Le projet actuel "va abîmer le site" et "donner une mauvaise image" de la Russie et des autorités religieuses orthodoxes, a estimé M. Delanoë lors d'un déjeuner avec la presse. La Fédération de Russie a déposé fin janvier une demande de permis de construire auprès des services de la Préfecture de Paris, afin de réaliser une église et un centre culturel russe sur le site de l'ancien siège de Météo France, quai Branly, à deux pas de la Tour Eiffel. Les architectes ont imaginé une église orthodoxe classique surmontée de cinq bulbes dorés, dont le plus grand s'élève à 27 m (sans la croix).

Le maire avait exprimé en février sa "très nette opposition" au projet dessiné par l'équipe d'architectes menée par l'Espagnol Manuel Nunez Yanowsky, regrettant une "architecture de pastiche" avec "une ostentation tout à fait inadaptée au site des berges de la Seine classé au patrimoine mondial de l'Unesco". Mais le président Vladimir Poutine tiendrait au projet "comme à la prunelle de ses yeux", selon un observateur averti cité dimanche par le JDD.

Le maire, dont l'avis n'est que consultatif sur le dossier, a souligné lundi qu'il donnait "un avis de maire de Paris sur l'édification d'un bâtiment à un endroit extrêmement emblématique" et qu'il n'était "pas là pour déclencher une guerre entre la France et la Russie". "Après, les autorités françaises font ce qu'elles peuvent et ce qu'elles doivent", a-t-il dit.