Église de la Trinité : lancement du plus gros chantier de la Ville

Construite entre 1861 et 1867 par l'architecte Théodore Ballu, cette église évoque l'architecture religieuse typique du Second Empire. Fragilisée par des pierres de mauvaise qualité, elle aura connu la malédiction de trois campagnes de restauration qui n'auront fait qu'accélérer les dégradations de ses façades. Une première restauration est menée 15 ans après sa construction, une autre entre 1921 et 1924, une dernière s'achève il y a 36 ans. L'insertion de ragréages à base de ciment métallique accélère la détérioration.

Pollution, mauvaise qualité des pierres choisies ; ce sont les mêmes pathologies principales que rencontrent de nombreuses églises parisiennes construites à la fin du XIXe siècle, observe la mairie de Paris. « Avec son échafaudage à 70 m du sol, ce chantier bat tous les records pour la Ville. Il est le plus important qui a démarré lors de la précédente mandature et qui se terminera à la suivante, en 2027 », a déclaré à Karen Taïeb, adjointe à la maire socialiste en charge du patrimoine et des relations avec les cultes.

Un peu plus de 20 millions d'euros du chantier de la Trinité seront financés par la Ville et 3,8 millions d'euros par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d'Ile-de-France.