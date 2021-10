EGDFP 2021 : l'avocat protecteur « par essence » des personnes en situation de vulnérabilité

Du 27 au 29 janvier dernier, le CNB s'est rassemblé autour des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine (EGDFP) qui avaient pour thématique « l'avocat protecteur des personnes vulnérables ». Cette 17e édition, marquée par le contexte sanitaire actuel, s'est déroulée intégralement en ligne. Introduits par le discours d'ouverture de Régine Barthélémy, avocate et ancienne membre du Bureau du CNB, en présence des avocates Carine Denoit-Benteux, ex-présidente de la commission Textes du CNB, et Elodie Mulon, présidente de l'IDFP, ces EGDFP ont débuté par une table ronde sur le thème de l'évènement. Ce sont Vincent Egea, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et directeur du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, ainsi que Soraya Amrani Mekki, Professeur agrégée à l'Université de Nanterre, vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et directrice de l'axe justice judiciaire, amiable et numérique (CEDCACE), qui se sont exprimés sur le sujet.

Qu'est-ce que la vulnérabilité ?

Sujet central de ces EGDPF, la vulnérabilité dont peuvent faire l'objet les justiciables doit être, en premier lieu, définie. Il ne s'agit pas d'un état permanent et ni d'une caractéristique personnelle mais d'une situation qui peut arriver à tous et à tout moment de l'existence. Reprenant Sénèque, Soraya Amrani Mekki souligne que « nous sommes tous des personnes vulnérables », et notamment devant la justice. Les justiciables sont soumis devant la justice et la décision du juge. C'est pour cela que l'avocat doit veiller à la protection et au respect des droits des personnes devant la justice, d'autant plus s'agissant des personnes vulnérables. Sur ce point, Vincent Egea estime que, par essence, l'avocat protège les personnes en situation de vulnérabilité mais, estimant que « le pluriel s'impose », préfère parler des vulnérabilités plutôt que du vulnérable. Selon lui, il faut éviter de se diriger vers une acception trop large de la notion, considérant alors que toute personne qui va consulter un avocat est en situation de vulnérabilité, ou trop stricte, réduisant la personne en situation de vulnérabilité au majeur incapable. Il faut alors se fonder sur les résultats qui en découle, c'est-à-dire le fait que cet état de vulnérabilité place la personne qui la subit dans une réduction de ses droits, de leur exercice ou de leur accès, qu'il faut compenser.

Le rôle de l'avocat, dans sa défense des personnes vulnérables, concerne tant la profession dans son ensemble que l'avocat dans son quotidien. La profession, lorsqu'elle travaille avec la Chancellerie, doit porter la voix de ceux qui n'en ont pas et défendre ses droits, ce qu'elle fait notamment en défendant le rôle de l'audience lors des procès en droit de la famille. L'essence même de l'avocat est d'être porteur d'une mission d'intérêt général, d'une justice sociale. Il s'avère pourtant que porter la voix des personnes en situation de vulnérabilité n'est pas chose aisée. La communication avec le client et la compréhension de ses besoins peuvent être difficiles et impliquent une plus forte attention de la part de l'avocat.

Comment entendre une personne en situation de vulnérabilité ?

Tout l'enjeu pour l'avocat est de pouvoir entendre son client et lui permettre de se faire entendre, particulièrement en audience. Cela implique de l'entendre mais aussi de le comprendre et de savoir identifier les situations de vulnérabilité, dont certaines situations sont objectivées et juridiquement actées. D'autres sont plus difficiles à détecter, comme l'extrême pauvreté, la fragilité psychologique, les violences conjugales etc. Il persiste un angle mort de la justice dans lequel se trouvent des personnes vulnérables mais pas incapables, qui vivent dans un isolement social, qui a pu être accentué par la crise sanitaire, un isolement numérique aussi, car la proximité virtuelle ne remplace pas la proximité physique, qui leur est d'autant indispensable. « L'avocat doit aller vers ces gens, doit les détecter. », appuie Soraya Amrani Mekki. Un travail a été amorcé en ce sens puisque les avocats ont adopté des chartes qui les obligent à s'astreindre à une formation continue, à être vigilant vis-à-vis des enfants, du discours des parents etc. Certains barreaux sont allés plus loin à l'image de celui de Paris qui a mis en circulation le bus « Barreau de Paris Solidarité », pour aller au-devant des personnes en situation d'isolement et être le relais utile vers une aide juridique.

Nécessité de prises en charge et de formation

Pour remplir efficacement leur mission de protection, les avocats doivent prendre en charge ces personnes, ce qui soulève plusieurs questions. Tout d'abord, celle de la rémunération juridique puisque les personnes en situation de vulnérabilité sont consommatrices d'aides de cette nature. Si l'aide juridictionnelle a été augmentée à près de 35 euros de l'heure, le coût de revient en termes d'investissement avoisine les 80 euros. Vient ensuite la question de la compréhension et donc de la langue qui peut être un frein à la communication et à l'accompagnement. Pour l'enseignante, il semble indispensable que les avocats puissent travailler avec un traducteur, tant pour les personnes qui ont un handicap que celles qui parlent peu ou pas le français.

Une défense efficace des personnes en situation de vulnérabilité suppose, outre une prise en charge, une connaissance actualisée des différentes formes de vulnérabilité, ce que permet la formation. Comme le rappelle Vincent Egea, la vulnérabilité peut se loger là où on ne s'attend pas à la trouver. Certaines formes de vulnérabilité changent d'aspects, d'autres apparaissent avec le temps. Il peut s'agir des cas de violences sur enfants, de déscolarisation ou encore de nouvelles situations de vulnérabilité apparues lors de la crise sanitaire. Les professionnels du droit doivent donc cerner ces situations, écouter davantage et se former. Il s'agit d'un réel « aller-retour permanent de la personne au droit », faire venir les justiciables aux avocats ou inversement. Dans le cadre d'une telle démarche, se co-former avec les personnes en extrême précarité permettrait aux avocats d'apprendre à mieux les aider, en comprenant quelle est leur volonté profonde, réelle, derrière l'expression d'un simple consentement. « En droit de la famille, on pense que le justiciable qui consent a exprimé sa volonté. Derrière l'expression d'un consentement, la volonté réelle peut être étouffée. », explique Soraya Amrani Mekki. Ce peut notamment être le cas lors du recours à un mode amiable de résolution des différends afin d'éviter une procédure judiciaire plus contraignante. Il s'agit en réalité d'une « volonté soumission », que l'avocat doit savoir détecter pour assurer l'effectivité du droit d'être entendu, qui suppose une attention particulière pour les personnes en situation de vulnérabilité. De même, il leur est parfois difficile de comprendre la teneur des revendications de leurs clients, notamment celles des enfants ou des majeurs protégés. « On a parfois une fausse représentation d'une personne en situation de vulnérabilité, dont la principale revendication est d'être reconnue dans sa position de sujet de droit, avec une dignité humaine. », ajoute-t-elle.

Pour cette dernière, l'avocat est la « sentinelle vigilante face à la réduction de l'accès aux droits », par exemple lors de la procédure de divorce par acte sous signature privée contresigné par lui. « C'est sur vos épaules que repose le poids de déceler une éventuelle situation de vulnérabilité. », conclue-t-elle, appelant à ne pas laisser ce rôle à d'autres prestataires de service sans déontologie.