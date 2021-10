Égalité femmes/hommes : guide de bonnes pratiques innovantes dans les entreprises

Lors de la réunion du Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie, le 21 juillet dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie s'est vue présenter le « guide de bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité femmes-hommes dans les Entreprises », élaboré par lui, en présence d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

Vers une meilleure égalité femmes-hommes

Élaboré par les membres du Conseil de la Mixité et les entreprises consultées, ce guide est destiné à toutes celles du secteur industriel, quelle que soit leur taille, souhaitant faire progresser l'égalité au sein de leur structure. Il a fait l'objet d'une consultation auprès des Comités stratégiques de filières (CSF), des Territoires d'industrie et du collectif IndustriElles, qui a permis de l'enrichir.

Il comporte 30 bonnes pratiques et de nombreux conseils et exemples de pratiques déjà mises en place dans des entreprises soucieuses de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'articule autour de trois grands axes : attirer les femmes dans l'industrie, garder les talents féminins dans l'industrie et permettre aux femmes d'évoluer dans l'industrie.

Ce guide est le fruit de l'engagement de tous les acteurs de l'industrie sur les questions d'égalité et de mixité et de leur volonté de s'améliorer davantage. Il constitue également une étape importante dans la mise en œuvre du plan d'actions élaboré par le Conseil de mixité pour féminiser l'industrie.