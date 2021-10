EFFREI Paris accueille le championnat de France universitaire d'échec 2019

EFFREI Paris, célèbre école de formation des ingénieurs en informatique et technologies du numérique, accueille dans ses locaux le championnat de France universitaire d'échec 2019, ces 2 et 3 Février 2019. Près de 100 candidats sont réunis autour de cet évènement visant à décerner les titres de champions du Monde individuels catégories Homme et Femme ainsi que le titre de champion International Européen par équipe.

