EELV veut l'annulation du projet Lafarge d'agrandissement de sa cimenterie à Paris 15e ardt

L'audience au tribunal administratif concernant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le chantier d'agrandissement de la cimenterie devait se tenir le 3 décembre mais la société Lafarge « a évité de perdre en demandant l'annulation de cet arrêté. C'est une victoire », s'est félicité Julien Bayou, secrétaire national d'EELV. « Lafarge est le deuxième pollueur français et est dans le Top 50 mondial », a-t-il ajouté, en demandant « le durcissement des sanctions contre les pollueurs ». Mais « cette annulation permettra à la société Lafarge de déposer un autre projet d'exploitation moins contraignant, en dessous des seuils règlementaires et législatifs imposant une consultation de la population », met en garde EELV. Rappelant que « les révélations sur les pollutions de la Seine par le groupe se sont multipliées », écologistes et associations « demandent la reprise de la consultation de la population ».