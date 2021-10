Éducation : appel à une mobilisation

Manque d'enseignants, d'assistantes sociales, d'infirmières, de médecins, d'accompagnants pour les enfants en situation de handicap, de psychologues : des représentants syndicaux ont brossé, lors d'une conférence à Bobigny, un tableau apocalyptique de la situation, aggravée par l'épidémie de Covid et le confinement « qui a profondément creusé les inégalités scolaires ». « Nombreux sont les élèves et les familles confrontés à la précarité, à la misère, aux risques psychosociaux qui auraient dû bénéficier d'un accueil particulier en cette rentrée exceptionnelle », dans un des départements qui a connu la plus forte surmortalité liée au Covid, regrettent les syndicats. Ils pointent également du doigt la multiplication « inquiétante » des cas de coronavirus, dans des établissements aux locaux « exigus » qui ne permettent pas la mise en application de la distanciation sociale, et où le

« manque d'agents » et « le coût des produits d'entretien » rendent parfois le nettoyage impossible.

En octobre 2019, après la publication d'un rapport parlementaire qui avait mis en évidence l'insuffisance des services publics – éducation, justice, santé et police – en Seine-Saint-Denis, l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, avait dévoilé une batterie de 23 mesures d'aides à ce territoire qui cumule les difficultés, dont la mise en œuvre se fait toujours attendre.

Dans ce département de 1,6 million d'habitants, le taux de pauvreté atteint 28,6 %, soit le double de la moyenne nationale.