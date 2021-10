Edgar Avocats, le nouveau partenaire stratégique des entreprises spécialisé en droit social

Le nouvel entrant sur le marché du droit social entend se distinguer par une pratique résolument sectorielle, en privilégiant un accompagnement clairement différencié selon le secteur d'activité de ses clients et particulièrement dans un premier temps sur 6 principaux domaines d'activité : la santé, l'industrie, ESS/Etablissements du secteur public, le BTP, les services aux entreprises ainsi que le secteur Banque - Finance.

Une expertise tant du secteur privé…

Fort de sa très bonne connaissance de ces secteurs d'activité, Edgar Avocats accompagne ses clients dans la détermination et la gestion de leur stratégie sociale en tenant compte des problématiques sociales spécifiques de ses clients qui peuvent fortement varier d'un secteur à l'autre. Guillaume Brédon, associé fondateur, fait ainsi le pari de mettre en œuvre une vision novatrice de l'accompagnement client en droit social via la « personnalisation sectorielle ».

Convaincue par cette démarche, l'équipe de Guillaume Brédon réunit une quinzaine d'avocats aux parcours et expertises complémentaires notamment en droit du travail, protection sociale, droit public social et droit de la fonction publique, droit pénal du travail, hygiène et sécurité, contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles, compliance …

« En cette période inédite et complexe, nous remarquons que chaque secteur réagit différemment dans le traitement de leurs aspects sociaux. Face à ces variations, souvent significatives, nous proposons aujourd'hui une offre à la fois full-services en termes d'expertises, mais « sur-mesure » dans son accompagnement pour tenir compte des enjeux, des pratiques et des « codes » de chaque secteur », précise Guillaume Brédon, associé-fondateur Edgar Avocats (photo ci-dessus).

« Notre but est d'arriver à accompagner nos clients qui font face à des évolutions très rapide de leur contexte business, notamment sur des enjeux émergents et complexes comme l'éthique ou les nouvelles formes de travail, tout en traduisant ces notions selon le langage et les contraintes propres à leur secteur », explique Aurélie Roche, associée fondatrice (photo ci-contre).

Que du secteur public

Dans le prolongement de son approche sectorielle, le nouvel acteur du droit social se positionne aussi sur le secteur public avec deux champs d'interventions encore peu explorés par les cabinets : le droit public social et le droit de la fonction publique. Fort du savoir-faire d'Angélique Eyrignoux, associée et avocate en droit de la fonction publique et droit public social, Edgar Avocats propose un accompagnement dédié à des acteurs publics de plus en plus sensibles aux problématiques de compliance sociale, d'éthique et d'adaptation aux nouvelles formes de travail.

« La fonction publique n'est pas traité par les cabinets en droit social, par manque de compétences spécifiques. Aujourd'hui, on assiste pourtant à une convergence de ces deux droits, qui rend beaucoup plus perméable les acteurs publics aux tendances du droit social privé. C'est pour accompagner cette convergence qu'Edgar Avocats souhaite, dès sa création, intégrer le secteur public comme un pilier à part entière de son champ d'intervention en droit social », affirme Angélique Eyrignoux.