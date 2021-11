Eden Green, un programme qui fait entrer la nature à Villepinte

Cette résidence de 88 logements, entourée de plus de 2000 m2 de jardin collectif, place la nature au cœur de son projet architectural. En plus d’un jardin collectif en pleine terre – et des jardins privatifs pour certains logements –, un jardin suspendu au centre de l’ensemble forme le cœur verdoyant d’Eden Green. Ces différents espaces végétaux sont également composés de vergers, permettant la collecte de plusieurs essences de fruits (pommier, pruniers, cerisiers...) par les habitants de la résidence, privilégiant une végétation de saison, tout au long de l’année et invitant à des moments de convivialité. C’est également l’esprit des jeux informels pour les enfants, dont les troncs d’arbres et un arbre planté couché, ponctueront les jardins, offrant de multiples possibilités d'escalades et d'assises ludique.

Carrère intègre également la préservation de la biodiversité dans chacune de ses opérations. C’est pourquoi plusieurs nichoirs à passereaux et chauve-souris, ainsi qu’un hôtel à insectes et un composteur seront installés.