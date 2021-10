Ecoutes téléphoniques : le bâtonnier de Paris proteste

« Cette pratique est inadmissible. Pierre-Olivier Sur entend rappeler que les conversations entre un avocat et son bâtonnier doivent être regardées comme couvertes par le secret le plus absolu. L’avocat doit en effet pouvoir se confier à son bâtonnier sans craindre que ses propos soient retranscrits, voire utilisés contre lui. Le bâtonnier est le confident naturel de tous les membres de son barreau. Les conversations qu’il entretient avec eux ne sauraient en aucune façon être divulguées. Le bâtonnier de Paris proteste contre la retranscription et l’utilisation de ses échanges avec Me Thierry Herzog. N’étant pas partie à la procédure, le bâtonnier ne peut exercer à l’encontre de cette retranscription aucune voie de recours. Il invite toutefois l’ensemble des protagonistes à faire respecter ces principes essentiels. »