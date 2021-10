Économie sociale et solidaire : 11 propositions pour un plan de relance adapté

Finansol, acteur central de la finance solidaire, a mobilisé ses membres afin que la finance solidaire devienne un outil et un levier important des futurs plans de relance. L'objectif est de permettre à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) de faire face à la crise tout en continuant de jouer pleinement leur rôle d'utilité sociale ou environnementale au service de nos concitoyens.

Dans le contexte actuel, les entreprises de certains secteurs, comme celles sociales, solidaires et écologiques, particulièrement exposées à des risques financiers, rencontrent de grandes difficultés à redémarrer leur économie. Finansol et ses membres, engagés pour s'assurer que l'ESS bénéficie de mesures visant à relancer l'économie, ont formulé onze propositions dans ce sens, communiquées au Conseil Supérieur de l'ESS et au Haut-Commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale (HCESSIS).

Comme le précise Frédéric Tiberghien, président de Finansol, « la finance solidaire sera un outil et un levier pour répondre aux besoins de financement des organisations de l'ESS. La finance solidaire s'incarne chaque jour dans les innovations sociales qui se multiplient et qui doivent pouvoir essaimer sur les territoires. En appuyant l'émergence de ces initiatives, puis leur développement, cette finance au service du bien commun permet à tout un chacun de reprendre le contrôle sur son argent et ainsi d'être un acteur engagé pour les transitions nécessaires en cette prochaine sortie de crise ».

La finance solidaire, levier de développement pour l'ESS

Les onze propositions partagées par les membres de Finansol ont pour but de faire de la finance solidaire un levier de développement pour l'ESS et sont destinées à enrichir les plans de relance en France et en Europe.

Les trois premières propositions sont axées sur le dynamisme de la collecte de ressources financières pour l'Economie Sociale et Solidaire, en encourageant l'investissement des citoyens dans les entreprises de l'ESS, en engageant le Gouvernement à faire paraître les décrets et arrêtés concernant le Livret de développement durable et solidaire et à fixer à 10 % la part des ressources du LDDS afin de financer le secteur de l'ESS ainsi qu'en encourageant l'assurance-vie solidaire.

Cinq propositions visent à faciliter l'accès aux financements pour les organismes de l'ESS. Pour ce faire, Finansol suggère de remonter le taux de solidarité des fonds solidaires appelés fonds « 90/10 », de favoriser l'investissement dans les structures de l'ESS par les grands investisseurs institutionnels, de renforcer les outils de garantie à destination de l'ESS et d'en proposer un sur les outils de dette non bancaires ainsi que de permettre aux associations dont l'activité dépend d'une tarification publique de constituer des fonds propres à travers la mise en réserve d'une partie de leur résultat d'exploitation.

Enfin, les trois dernières propositions reposent sur la promotion d'un écosystème favorable au développement de l'ESS, par la définition d'une taxonomie de l'investissement social, par l'accompagnement des structures en levées de fonds et par l'émergence de fonds d'amorçage de l'ESS aux niveaux français et européen.