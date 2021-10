Economie mondiale : Visa étend son programme Fintech Fast Track aux nouvelles Fintech

La manière dont les Européens paient et se font payer des achats quotidiens a rapidement évolué dernièrement, s'orientant de plus en plus vers les méthodes de paiements sans contact, mobiles et en ligne. Parce que les Fintech jouent un rôle crucial dans le développement de nouveaux usages de paiement sécurisés pour les consommateurs et les commerçants, Visa a souhaité accentuer son soutien à leur écosystème et annoncé deux nouveautés dans le cadre de son programme Fintech Fast Track. La première est une boîte à outils « Fast Track Partner Toolkit » pour aider les Fintech à accélérer leur croissance et à mieux répondre aux attentes de leurs clients. La seconde est un programme de certification baptisé « Visa Ready for Fintech Enablers », qui facilite le rapprochement de Fintech et de partenaires certifiés en matière d'émission digitale de cartes et d'autres services clés.

De plus en plus de Fintech de premier plan du monde entier choisissent de collaborer avec Visa autour de différents services clés (portefeuilles numériques, banque digitale, « Achetez maintenant, payez plus tard », paiements B2B, transferts internationaux, règlements de factures, infrastructures de paiement et paiements entre particuliers). Grâce à l'expansion du programme leader Fast Track de Visa, celles-ci disposent des outils nécessaires pour devenir leaders sur leurs marchés. « Nous sommes ravis de voir ces Fintech bénéficier de nos programmes et de notre réseau afin de numériser leurs services financiers mais également de faciliter le quotidien des consommateurs et des entreprises. A travers notre programme Fast Track, nous proposons un ensemble d'outils simples permettant aux Fintech de développer et de faire vivre leurs produits. Les ressources que nous fournissons, tels que la validation d'une licence Visa et d'un card design en ligne ont fait de Fast Track le programme leader pour les Fintech. », déclare Jana Lvova, Head of Fintech, Europe chez Visa.

« Fast Track Partner Toolkit »

Visa propose désormais une boîte à outils à destination des Fintech bénéficiant du programme. Ce kit permet d'accélérer la croissance des entreprises, et offre un accès exceptionnel aux experts Visa en stratégie, en marketing, en conception ou encore en gestion des risques. Ces Fintech peuvent ainsi bénéficier de formations, à l'image des payments boot camps, pour les aider à approfondir leurs connaissances en matière de paiements. Ils bénéficient également de ressources stratégiques pour créer des études comparatives personnalisées, et peuvent s'appuyer sur les outils en ligne de Visa pour concevoir et lancer rapidement une carte.

Soutenir l'émission digitale de cartes grâce à Visa Ready

La certification « Visa Ready for Fintech Enablers » vise à aider les fournisseurs de technologies à mettre au point et lancer des solutions de paiement répondant aux standards internationaux de Visa en matière de sécurité et de fonctionnalités. Ces entreprises aident à leur tour les Fintech du monde entier à créer leurs propres produits en leur fournissant les solutions et l'expertise nécessaires.

« Visa Ready for Fintech Enablers » regroupe des partenaires certifiés et disposant des expertises requises pour le lancement et l'exploitation efficaces de produits sur le réseau Visa. Récemment, le programme a accueilli plusieurs nouveaux partenaires européens, certifiés pour le traitement des transactions financières : BPC Radar Payments (Monde), FIS, Global Processing Services (GPS) (Monde), i2c (Monde) et Marqeta (Monde). En outre, Visa dispose de BIN sponsors européens certifiés soutenant la mise en place de programmes destinés aux Fintech, dont Nium (APAC, UE) et Railsbank (APAC, UE).

Zoom sur le programme Fast Track

Parmi les centaines d'entreprises du monde entier participant au programme, figurent de nombreuses sociétés innovantes comme Conotoxia (Pologne), GoHenry (Royaume-Uni), ininal (Turquie), Lydia (France), Paycell (Turquie), VIPPS (Norvège), Vivid Money (Allemagne) et Yapeal (Suisse). Visa étend l'accès aux paiements numériques en s'adaptant à l'évolution des préférences des consommateurs pour la gestion de leur argent. Visa transforme également certains systèmes qui opéraient précédemment en circuit fermé et étaient limités géographiquement ou sur le plan de leurs fonctionnalités en systèmes ouverts, offrant ainsi davantage de choix, de sécurité et de confort aux utilisateurs. Certaines, comme Enfuce (Finlande), aident les particuliers à mesurer l'empreinte carbone de leurs achats ou, comme Tomorrow (Allemagne), tentent de transformer le secteur de la banque mobile grâce à un engagement en faveur de la protection du climat, du développement et d'un changement économique.

Par ailleurs, Visa travaille en proche collaboration avec des sociétés telles que Crypto.com (Royaume-Uni) et eToro Money (Royaume-Uni) pour connecter des monnaies numériques à son réseau de plus de 61 millions de commerçants. Enfin, le programme Fast Track repose sur la collaboration de Visa avec des partenaires aidant les Fintech à créer leurs produits. Rien qu'en Europe, Bankable (Royaume Uni), Contis (Royaume-Uni), Modulr (Royaume-Uni), Param (Turquie) et Solarisbank (Allemagne) font ainsi partie des partenaires Visa.

Les avancées du programme Fast Track interviennent à la suite du lancement de Visa Fintech Partner Connect, une nouvelle initiative offrant aux établissements financiers et aux commerçants européens un ensemble de solutions innovantes combinant les compétences de Visa à celles de Fintech partenaires sélectionnées avec soin.