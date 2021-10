Economie circulaire : lancement d'une plateforme numérique collaborative

« Pensez global ! Agissez local ! ». Cette formule employée par René Dubos, agronome et biologiste français, lors du premier sommet sur l'environnement en 1972, semble résumer l'esprit de cette démarche.

Dès sa création, la Métropole du Grand Paris (MGP) a fait de l'économie circulaire un axe prioritaire du développement économique du territoire dans l'objectif d'anticiper l'accroissement démographique, réduire significativement et durablement nos émissions de gaz à effet de serre ainsi que le gaspillage des ressources pour construire une métropole résiliente.

Cette démarche rejoint les mesures préconisées par la feuille de route ”économie circulaire” adoptée récemment par le Gouvernement afin de favoriser la transition du modèle économique actuel vers un modèle économique durable, seul à même d'être soutenable.

Parmi les actions entreprises par la MGP, la mise en ligne de la plateforme numérique collaborative métropolitaine de l'économie circulaire marque une nouvelle étape dans la mobilisation des acteurs de terrain, dans la perspective d'un maillage complet du territoire métropolitain et de la mise en exergue pour diffusion, des actions qu'ils mènent.

Cet outil a pour vocation d'être un centre de ressources, de connaissance et de partage d'expérience, et surtout de sensibilisation du grand public et de mise en relation de l'ensemble des acteurs privés et publics de la MGP.

La plateforme donnera ainsi accès à l'actualité locale et nationale sur les thématiques de l'économie circulaire, à un fonds documentaire, à des outils d'aide à la décision et à la mise en œuvre de projets. Elle sera reliée au réseau des plateformes collaboratives de l'économie circulaire (régionales, nationale et internationales) qui rassemble à ce jour plus de 3 600 membres et 500 retours d'expérience.

La page de lancement de la plateforme www.grandpariscirculaire.org donne accès à trois dispositifs :

la pré-inscription des membres (enregistrement e-mail) ;

la campagne de référencement des bonnes pratiques d'économie circulaire du territoire (formulaire en ligne) ;

la consultation publique pour recueillir les attentes des acteurs du territoire (formulaire en ligne).

La Métropole du Grand Paris organise les 4 et 5 octobre prochain, la deuxième édition du ”Grand Paris Circulaire”, événement au cours duquel les partenaires dévoileront officiellement cette plateforme collaborative auprès du grand public.