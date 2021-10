Echange Paris-New York : 18 start-up sélectionnées

« Cet échange inédit entre deux métropoles, qui ont à cœur de développer des projets innovants sur leur territoire, renforce davantage les liens qui unissent New York et Paris », se réjouit Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l’attractivité et du développement économique.

Les 18 start-ups lauréates bénéficieront de six mois d’hébergement gratuit pour leur entreprise dans un incubateur de la ville hôte, un accompagnement pour leur hébergement et démarches administratives ainsi qu’un dispositif de soutien et de mise en relation avec des investisseurs, des chefs d’entreprise et des clients potentiels.

Ces entreprises sélectionnées travaillent dans des domaines aussi variés que le numérique, la gastronomie, la mode, le design, l’économie sociale et solidaire, les arts, les technologies vertes et l’innovation en matière de tourisme.

« Ce programme est une opportunité extraordinaire pour des entrepreneurs de tester un nouveau marché et de se constituer un réseau professionnel dans les meilleures conditions », souligne KarineBidart, co-directrice générale de Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de la Ville de Paris, organisatrice du programme d’échange.

10 start-up françaises

• Adotmob. Pionnier de l’écosystème programmatique mobile.

• Algama. Produits alimentaires sains, goûteux et « durables » à base de microalgues.

• Glory4Gamers. Plateforme en ligne de tournois eSports, organisant chaque semaine 500 compétitions pour 300 000 joueurs passionnés.

• InteractiveMobility. Permet aux opérateurs de transport et de l’hospitalité de mettre à disposition de leurs clients des solutions innovantes de divertissement.

• LekaInc. Aide des enfants exceptionnels à vivre une vie exceptionnelle.

• NaturalGrass. Développement de AirFibr, une herbe hybride pour des pelouses de sports qui réduit le risque de blessures pour les joueurs.

• Sequencity. Librairie pour bandes dessinées digitales, qui fédère également la communauté de passionnés.

• SlimCutMedia. Société AdTech qui développe un portefeuille d’outils vidéo pour des publisherspremium afin de générer et gérer de campagnes de publicité vidéo.

• smArtapps. Leader français dans les solutions digitales pour musées et sites touristiques : géolocalisationindoor, panneaux d’affichage digitaux, etc.

• Tech’4Team. Leader français dans le domaine du yield management pour l’industrie du divertissement.

8 start-up new-yorkaises

• AdamFranckIncorporated. Invente, conçoit et fabrique des dispositifs de design diffusant la lumière naturelle pour le secteur du bâtiment.

• Authorea. Logiciel de traitement de texte en ligne qui facilite et accélère la rédaction et la publication de travaux de recherche.

• AXSMap. Développe une application mobile fonctionnant sur le principe du crowdsourcing pour partager des évaluations sur la facilité d’accès aux entreprises et aux lieux publics pour des personnes à mobilité réduite.

• Mogul. Plateforme technologique pour femmes.

• MotaWord. Offre de services de traduction dans plus de 70 langues à coût réduit.

• RecycledBrooklyn. Donne une seconde vie à des matériaux destinés à la déchetterie et les recycle en pièces de mobilier uniques, fabriquées à la main.

• Tucker. Marque de la créatrice de mode new-yorkaise, GabyBasora.

• Tyga-Box. Leader américain des solutions de déménagement, permettant une réduction considérable des frais et de l’impact humain et environnemental.