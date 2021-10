Échange Paris-Montréal: 16 start-up sélectionnées

Comme avec la ville de New York récemment, Paris fait échange de start-up avec la ville canadienne de Montréal. Dix jeunes entreprises originaires de chacune des deux villes se rendront pendant trois mois dans un incubateur de l’autre ville partenaire, et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, afin de développer leurs activités sur de nouveaux marchés.

À Paris, les start-up seront accueillies gracieusement dans le plus grand incubateur d’Europe, et dernier né de la Ville de Paris : Le Cargo (19e). À Montréal, les start-up parisiennes seront hébergées dans l’un des cinq incubateurs partenaires du programme : le Centech, la Gare, la Maison Notman, le Salon 1861 ou WeWork.

Les 16 start-up sélectionnées bénéficieront d’un programme d’activités et de mises en relation avec l’écosystèmeentrepreneurial et d’innovation de la ville hôte ainsi que du soutien pour l’installation des dirigeants. « Paris est l’un des leaders mondiaux de l’innovation. Développer son attractivité passe notamment par la capacité de son écosystème à s’enrichir grâce à l’autre, à ses idées, à ses talents, pour développer de nouvelles opportunités et de nouveaux réseaux », explique Jean-LouisMissika, adjoint à la maire en charge de l’attractivité et du développement économique.

Les lauréats de Paris vers Montréal

• Echy - Solution qui permet de capter la lumière du soleil à l’extérieur des bâtiments et de l’amener à l’intérieur par le biais de la fibre optique.

• Global Audit System - Outil d’analyse instantanée de la satisfaction clients, permettant à ses utilisateurs de mettre rapidement en place les actions correctives nécessaires.

• Liva - Concept qui permet à chacun de transporter ses données d’identité et de santé via un QR code unique gravé sur un bijou.

• MéatiFashion - Marque « collaborative et interactive » de mode en ligne ; la première, sur le marché mondial du prêt-à-porter, qui fera appel aux futurs clients pour la création entière de ses collections.

• OCNIFactory - Studio de design qui crée des expériences gastronomiques à partager, transformant le repas en une véritable expérience multisensorielle.

• Peetch - Service d'écriture d'histoires collaboratives en milieu scolaire. C'est un atelier d'écriture favorisant l'usage du numérique, le plaisir de l'écriture et de la lecture.

• Tadaima - Créateur d’un nouveau modèle de centre commercial. Nomade et à échelle humaine, celui-ci s’inspire des logiques actuelles du e-commerce (rapide, dynamique et connecté).

• Tech’4team - PlateformeSaaS qui permet aux organisateurs d’événements d’augmenter leurs revenus et le nombre de visiteurs à l’aide de modèles prédictifs et des recommandations en temps-réel.

• Traveler Car - Plateforme qui permet aux voyageurs de mettre leur véhicule en location pendant leur voyage, plutôt que de payer au prix fort le parking à l’aéroport.

• Whask - Application mobile qui permet à ses utilisateurs de communiquer de façon extrêmement rapide et ludique.

Les lauréats de Montréal vers Paris

• Cellier Domesticus - Cave à vin intelligente et connectée. Le contrôle breveté optimise naturellement la température, le taux d’humidité et même la consommation électrique.

• ClaimCompass – Plateforme qui vient en aide aux passagers pour obtenir une indemnisation jusqu’à 600 euros en cas de vols annulés, retardés ou surbookés.

• Hikster - Plateformecollaborative, accessible en ligne et hors ligne qui centralise l'information sur les sentiers, la faune, la flore, la restauration, l'hébergement… Et permet de découvrir de nouveaux sentiers et de planifier des sorties facilement (à pied, en VTT, à ski et en raquette.

• Markis - Caméra pour le sport extrême qui peut enregistrer jusqu’à six différentes perspectives en même temps.

• Soul.City - Application mobile permettant la découverte d’une ville selon son humeur du moment grâce à un itinéraire basé sur vos « feelings » et le temps dont vous disposez.

• TheCult Nation - Agence musicale composée d’une partie production des artistes et d’une partie expertise (composition de musique, post-production sonore, mix, stratégie musicale).