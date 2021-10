ECF : Un congrès qui se veut pratique

«Avant, j'étais juste expert-comptable, mais ça, c'était avant », lancent en cœur Maud Saccucci et Laurent Benoudiz, co-rapporteurs du Congrès national ECF (Experts-comptables et commissaires aux comptes de France) qui s'est tenu les 27 et 28 juin à Marseille. À l'heure où les nouvelles technologies banalisent la tenue comptable, l'expert-comptable - qui ne peut plus se contenter d'établir des comptes - doit se positionner sur d'autres missions. L'exercice de la gestion de patrimoine est une source de diversification pour les cabinets. Qui plus est, pour le praticien aguerri, cela permet un revenu complémentaire non négligeable.

Pour la deuxième année, le syndicat ECF a donc décidé de plancher sur ce thème. Il ne s'agit pas seulement d'une activité d'appoint. S'intéresser à la gestion du patrimoine du chef d'entreprise, c'est s'intéresser à toutes les composantes du patrimoine de son client. Un avantage lorsque l'on sait que bien souvent le patrimoine professionnel et le patrimoine privé sont indissociables pour un patron. C'est aussi un moyen efficace de fidéliser son client.

Connaissance de la situation financière du dirigeant

La force de l'expert-comptable dans la pratique de la gestion de patrimoine, c'est sa connaissance de la situation financière du dirigeant et de son entreprise. Ce congrès marseillais, qui a rencontré un vif succès, a offert l'occasion aux hommes du chiffre d'acquérir ou d'approfondir leurs compétences pour sécuriser, optimiser, anticiper et développer leurs missions. En matière de gestion de patrimoine, les thèmes sont variés : immobilier, passif social, rémunération, épargne salariale, transmission d'entreprise, fiscalité, optimisation de la trésorerie…

Des sujets qui touchent un jour ou l'autre la vie de l'entreprise et/ou de son dirigeant. « Le choix des thèmes du congrès a été mené afin d'offrir aux confrères un maximum de matière pour pouvoir mettre en place des missions avec un minimum d'investissement personnel. Des outils pratiques sont là pour appréhender facilement chaque mission et l'adapter à la situation personnelle du client », précisent les co-rapporteurs du congrès. Il s'agit par exemple de lettres de mission, ou de kits utiles. « Ce congrès est adapté à tous les experts-comptables, à toutes les typologies de cabinets », insiste Maud Saccucci.