ECF lance un diplôme universitaire en gestion de patrimoine

La fédération des experts-comptables et des commissaires aux comptes de France (ECF) ouvre, en partenariat avec l'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine (Aurep) et le Club experts patrimoine (CEP), le diplôme universitaire (DU) « Expert en gestion de patrimoine » reconnu par l'État.