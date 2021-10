Eau potable francilienne : signature d'un groupement de commande

Desservant à ce jour plus de 7,85 millions de Franciliens, ces autorités ont décidé de mener ensemble une réflexion pour identifier puis, le cas échéant, mettre en œuvre les actions collectives pour renforcer la qualité de service et de l'eau distribuée, la sécurité du service public de l'eau, et se préparer de manière concertée aux conséquences du changement climatique.

Les inondations engendrées par les crues de juin 2016, survenues juste après l'exercice européen SEQUANA, et celles de début d'année 2018 confirment la nécessité d'une coopération renforcée entre les services de l'eau, mais également l'attention particulière à porter sur la gestion de l'après crise.

L'État, par l'intermédiaire du Préfet de Région, et l'Agence de l'eau Seine Normandie seront étroitement associés à ces réflexions.