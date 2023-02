Eau de Paris lance son premier budget participatif

Ce sont 250 000 euros qui permettront à des collectifs et usagers de concrétiser leurs projets en lien avec l’eau potable à Paris et d’accélérer la transition écologique. Eau de Paris a décidé de lancer son premier budget participatif afin de prendre davantage en compte les attentes des citoyens en matière d’eau potable. Les Parisiens pourront ainsi, non seulement s’exprimer, mais aussi agir au service de cette ressource essentielle.

Pour Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie, et Président d’Eau de Paris : « La création de ce budget participatif répond à notre volonté de mieux connaître les besoins, envies et projets des Parisien.ne.s pour l'eau potable à Paris. Il s’agit de les sensibiliser mais aussi de les rendre acteurs de la préservation de ce bien commun précieux et indispensable ».

Expérimenter une démarche participative innovante

L’objectif principal du premier budget participatif d’Eau de Paris est d’expérimenter une démarche innovante pour le service public d’eau potable autour de six thèmes principaux : l’accès à l’eau potable dans la ville et rafraîchissement ; l’eau potable et le sport/loisirs ; l’eau potable et la solidarité ; l’eau potable et l’alimentation durable ; l’économie d’eau potable et l’éducation à l’eau et à l’environnement.

Les projets jugés recevables et conformes au règlement seront ensuite soumis au vote des citoyen.ne.s en septembre prochain sur la plateforme dédiée : budgetparticipatif.eaudeparis.fr