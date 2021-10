Eat Sushi lance le premier drive japonais en Europe

Ce concept, développé notamment par les géants McDonald's et KFC, permet aux automobilistes de commander, à la portière de leur voiture, le repas qui leur est remis quatre minutes plus tard dans un sac en papier. Au Haillan, les automobilistes ont aussi la possibilité de descendre de leur voiture, de commander au comptoir et de manger sur place. L'établissement qui représente un investissement de 800 000 euros et emploie 16 personnes dont huit en cuisine porte une bonne part des espoirs de développement du groupe de La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à la tête de 38 établissements, dont 31 en franchise, qui ont généré 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012 avec 600 salariés.

« C'est, à notre connaissance, le premier drive à sushi en Europe, a expliqué Mourad Benamer, co-fondateur, avec son frère Yahia Benamer, d'Eat Sushi en 2006. Nous cherchions une idée audacieuse pour faire bouger les choses sur notre marché ». La petite équipe de 15 personnes, qui anime le siège, s'en est donné les moyens. L'entrée, il y a un an, du fonds Citizen Capital, à son tour de table pour environ trois millions d'euros et 30 % de participation lui a notamment permis de se structurer et d'investir. « Cela nous a aussi apporté une crédibilité certaine auprès de banques et de la sérénité », a expliqué le dirigeant. « Quand on voit le boom du drive chez McDo ou dans la grande distribution et les projets de ces groupes dans ces domaines, nous ne pouvions pas en être absents », a-t-il poursuivi.

Cette année, le groupe prévoit l’ouverture de huit restaurants et de quatre drives.