EasyQuorum digitalise la tenue d'AG

Rendez-vous annuel obligatoire pour toutes les sociétés, l'assemblée générale – la célèbre AG – qui permet de décider des grandes orientations de l'entreprise et de valider ses comptes annuels, peut devenir un véritable casse-tête administratif.

C'est à partir de ce constat que l'entrepreneur Antoine Micaud a décidé de développer une solution digitale. L'idée lui est venue en 2010 alors qu'il avait monté Chauffeur&go, avec Frédérique Dupuis-Toubol, avocate associée chez Bird&Bird dans le cadre de ses activités pro bono. Ce projet d'économie sociale et solidaire associant des chauffeurs en coopérative nécessitait l'organisation d'une AG qui s'est révélée pour le moins compliquée. Il a lancé son projet début 2017 et commercialisera son offre, dont la version béta est déjà utilisée, en février-mars prochain.

Un constat partagé « Organiser une AG paraît hypersimple. Mais je me suis rendu compte en parlant avec des partenaires business ou des amis avocats et juristes qu'il y a un gap énorme entre la théorie et la pratique. C'est chronophage et exige des tâches à faible valeur ajoutée. A la tête de mon entreprise, le constat que je faisais toujours à chaque AG était d'avoir à relancer tous les actionnaires en leur demandant s'ils venaient ou bien s'ils pouvaient signer une procuration. J'avais beaucoup de mal, surtout face aux excuses de manque de temps et à toute cette paperasse administrative. Avec cet outil, ça prend une minute, c'est donc plus facile de les convaincre », explique Antoine Micaud.

Un outil, 4 services

« Je dirais qu'il y a quatre propositions de valeurs. La première est que l'outil simplifie l'organisation. Par exemple c'est lui qui envoie les convocations par courriers, recommandés ou e-mail à tous les actionnaires et professionnels présents aux assemblées. La deuxième c'est qu'EasyQuorum automatise la création des documents juridiques d'AG. La troisième est qu'elle fluidifie la relation entre l'actionnaire et la société en créant un espace d'interaction digitale pour les actionnaires. Enfin, l'outil offre la signature électronique de tous les documents. »

EasyQuorum est une toute nouvelle legaltech qui propose un panel de fonctionnalités innovantes pour digitaliser et simplifier l'organisation et la tenue des AG d'entreprise. Cette solution Saas permet de générer les documents juridiques nécessaires, d'envoyer les convocations d'assemblées générales (par email, lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception) et de fluidifier les relations entre les actionnaires et les sociétés.

La plateforme permet notamment la création d'un espace pour les actionnaires dans lequel ils peuvent accéder aux documents, réaliser une procuration électronique, envoyer un vote par correspondance, indiquer leur participation.

© EasyQuorum

EasyQuorum a pour objectif d'être utilisée par les sociétés, associations ou fédérations pour la gestion de leurs AG, ainsi que par les cabinets d'avocats et experts-comptables en charge du secrétariat juridique corporate de leurs clients.

Cette legaltech n'embauche aucuns juristes. Il appartient aux juristes et conseils des sociétés qui utilisent l'outil de vérifier la conformité des documents d'AG.

« EasyQuorum n'est pas un outil qui remplace le conseil mais plutôt qui simplifie la vie des juristes », explique Antoine Micaud.

« Dans les legaltechs, je me situe non pas comme une solution qui permet de se passer de juriste, mais au contraire comme celle qui lui fait gagner du temps pour qu'il puisse se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée », précise le fondateur.

Digitalisation des AG

En plus de l'organisation de la tenue d'une assemblée générale, l'outil gère sa retranscription et son suivi. Une fois les résolutions rédigées, les documents à envoyer avec la convocation sont automatiquement créés. Après l'AG, il suffit aux juristes d'entreprise ou à leur avocat de consigner les votes et le procès-verbal (PV) sera automatiquement généré.

L'idée est de proposer une veille et un rétroplanning des AG. « Il y a aussi des fonctionnalités permettant d'envoyer automatiquement une demande d'envoi de bilan à l'expert-comptable ou bien de faire des rappels de fin de mandats des administrateurs ou commissaires aux comptes ».

L'avantage principal de l'outil reste toutefois la possibilité d'offrir aux actionnaires la possibilité de signer électroniquement les documents envoyés avec la convocation, ainsi que les PV de séance, ou bien même de faire des procurations électroniques.

C'est grâce à un partenariat stratégique récemment signé avec Docapost, filiale du Groupe La Poste experte dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique, qu'EasyQuorum s'est fixée pour objectif de démocratiser la signature électronique dans les AG.