Earth Avocats se dote d'une équipe Construction

Après avoir assuré la direction et l'animation du Département droit de la Construction au sein du Cabinet DS avocats, Marie-Pierre Alix rejoint le Cabinet Earth Avocats accompagnée de Stéphanie de Laroullière et de leur équipe. Elles interviennent aux côtés de leurs clients dans la mise en œuvre de leurs projets de réalisations immobilières et interviennent plus particulièrement dans les grands dossiers contentieux, à tous les stades d'une opération de construction.

« Le cabinet Earth Avocats qui se caractérise par un développement dynamique et le souci de réconcilier les exigences de la sphère publique et la dynamique des intérêts privés nous correspond totalement », expliquent Marie-Pierre Alix et Stéphanie de Laroullière, Associés Earth Avocats.

L'arrivée de cette équipe de 5 avocats marque une étape cruciale pour le cabinet Earth Avocats qui souhaite apporter à ses clients une approche toujours plus stratégique, fondée sur une compréhension fine de leurs enjeux métiers et des contextes politiques et économiques dans lesquels ils évoluent.

« Notre force, c'est partager avec nos clients une vision stratégique et pragmatique de leur métier. Earth Avocats souhaite avant tout créer de la valeur dans des domaines au sein desquels les enjeux financiers ne peuvent pas être les seuls critères. C'est dans cette optique que nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Alix, Stéphanie de Larouillère et toute leur équipe au sein de notre cabinet », conclut Yves-René Guillou, Associé-gérant Earth Avocats.

L'équipe dont la réputation n'est plus à faire intervient tant en conseil qu'en contentieux pour d'importants acteurs de droit public et sociétés de droit privé du secteur immobilier, institutionnel et des services. Avec cette arrivée, Earth Avocats accompagnera ses clients à chaque phase de leurs opérations, que ce soit en matière de promotion, construction, urbanisme, acquisition, négociation de baux, financement, fiscalité et gestion locative, avec le souci constant d'allier une profonde connaissance des secteurs régulés à l'approche transactionnelle des cabinets de droit privé.

À propos de Marie-Pierre Alix

Marie-Pierre Alix accompagne depuis plus de 25 ans ses clients publics et privés dans la mise en œuvre de leurs projets de réalisations immobilières et intervient plus particulièrement dans les grands dossiers contentieux. Elle assurait auparavant la direction du Département droit de la Construction au sein du Pôle Immobilier du cabinet DS Avocats. Elle connaît parfaitement l'ensemble de la chaîne judiciaire et assure une gestion rigoureuse des dossiers qui lui sont confiés en lien avec ses clients ainsi que l'ensemble des intervenants associés. Elle est intervenue pendant plus de 10 ans aux formations organisées par le Moniteur.

À propos de Stéphanie de Laroullière

Stéphanie de Laroullière intervient principalement aux côtés de maîtres d'ouvrage, personnes privées comme publiques, en conseil, comme en contentieux, à tous les stades d'une opération de construction. Elle assurait plus particulièrement le suivi des procédures contentieuses, notamment assorties de mesures d'expertise judiciaire, relevant aussi bien des juridictions de l'ordre judiciaire qu'administratif, au sein du cabinet DS Avocats. Elle enseigne, par ailleurs, l'assurance construction auprès d'un Master spécialisé de l'ESTP, et dispense également des formations en droit de la construction notamment pour Le Moniteur, ou encore Dalloz.

À propos de Margaux Beurey

Titulaire d'un double diplôme en droits français et italien à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (2012), Margaux Beurey a obtenu son CAPA en 2015 et effectué ses premières années de collaboration en droit général des affaires. Elle intervient désormais principalement en contentieux de la construction, assorti notamment de mesures d'expertise judiciaire, relevant tant des juridictions civiles qu'administratives.

À propos de Pauline Bugat

Diplômée du Master II droit international privé, Université Toulouse I Capitole, et de l'Institut des études juridiques, Paris I Sorbonne, Pauline Bugat a obtenu son CAPA en 2017. Après une première expérience de plusieurs années au sein d'une équipe spécialisée en droit de la construction, Pauline Bugat intervient désormais en contentieux comme en conseil et assure plus particulièrement le suivi des procédures contentieuses assorties de mesures d'expertise, relevant tant des juridictions judiciaires qu'administratives.

À propos de Marie Blandin

Diplômée du Master II Droit immobilier et de la construction de l'Université Paris II Panthéon-Assas, Marie Blandin a intégré l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris en 2018. Après avoir effectué plusieurs stages au sein de cabinets spécialisés en droit immobilier, elle intervient désormais principalement au titre des procédures de référé préventif et accompagne les clients pour toutes les difficultés d'exécution de leurs projets.

À propos d'Aïcha Barrani

Diplômée du Master II - Droit de l'environnement, de la sécurité et de la qualité dans les entreprises de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Aïcha Barrani a intégré le cabinet DS Avocats en 2018 après avoir effectué plusieurs stages au sein d'Atout France et de cabinets spécialisés.