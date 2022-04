Earth Avocats renforce son pôle Care avec la nomination de Sophie Imbault

Une experte efficace et opérationnelle, avec une très fine connaissance de tous les enjeux juridiques, actuels et projetés, autour de l’habitat social, dotée d’une excellente connaissance de ses acteurs. Tel est en quelques caractères le portrait de Sophie Imbault.

Avocat au Barreau de Paris depuis 2015, Sophie Imbault est diplômée du Master 2 en Droit public approfondi de l’Université Panthéon-Assas. Elle exerce au sein de Earth Avocats depuis six ans aux côtés de Florence David, Responsable du pôle Care du cabinet.

Sophie Imbault a acquis une expertise poussée en droit public général et en droit des sociétés orientée précisément sur le secteur de l’Habitat Social. Elle conseille ainsi les bailleurs sociaux, notamment dans le cadre des restructurations résultant de la loi ELAN (rapprochement, fusions, création de sociétés de coordination, etc.) et, plus généralement, des opérations de restructurations internes et croissance externe de ces acteurs, faisant du cabinet un leader sur ce marché. Une expertise qu’elle apporte aussi bien aux fédérations professionnelles du secteur, qu’aux acteurs institutionnels et privés (ETI, OPH, société d’HLM ou SEM, promoteurs privés en lien avec le secteur). Une offre d’accompagnement unique sur le marché.

D’autant que Sophie Imbault intervient également pour l’organisation institutionnelle des bailleurs (répartition de compétences entre les instances, relations avec les collectivités de rattachement ou actionnaire, structuration des commissions d’attributions des logements, etc.), l’accompagnement vis-à-vis des autorités de contrôle, les opérations de financement propres au secteur et la diversification de leurs activités via des montages structurels et/ou contractuels.

« Cette nouvelle étape est le témoignage d’une confiance commune et la volonté de renforcer la place du cabinet comme l’acteur majeur du secteur de l’Habitat Social. Le cabinet offre un cadre idéal, avec une culture d’excellence et de fortes synergies avec les autres pratiques », indique Sophie Imbault.



Avec la nomination de Sophie Imbault, Earth Avocats confirme sa place de référence dans le secteur de l’habitat social. Une offre qui vient naturellement compléter l’offre de service du cabinet et du pôle Care, qui disposent déjà d’une excellence reconnue dans l’accompagnement des projets d’intérêt général.