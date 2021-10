Créé en 2011 par quatre associés, le bureau parisien du cabinet Earth Avocats compte aujourd'hui huit associés et une vingtaine d'avocats. Après les arrivées successives de Sandra Corcos, Maïté Lavrilleux-Carboni, Jean-Philippe Debats, Bruno Kern et Karim Hamri au cours des derniers mois, le cabinet Earth Avocats poursuit son développement avec la création de deux nouveaux pôles : l'un dédié à la fusion-acquisition (M&A) et au private equity, et l'autre à la fiscalité.

Le pôle M&A et private equity est animé par Sandra Corcos, spécialisée depuis plus de vingt ans en fusions-acquisitions et en private equity. L'offre du cabinet en matière de M&A s'étoffe également avec l'arrivée en octobre 2018 de Maïté Lavrilleux-Carboni en tant qu'associée.

Après avoir exercé notamment en France et à l'étranger pendant près de 20 ans au sein de cabinets français et anglo-saxons, l'arrivée de Maïté visera à renforcer, par son expertise et sa clientèle, le développement des activités corporate et restructuring du cabinet.

« Je suis très heureux de la venue de ces nouveaux associés qui contribuent pleinement à l'essor du cabinet. Leur présence à nos côtés témoigne aussi d'une réelle attractivité du cabinet. Ce n'est qu'un début et nous poursuivons nos efforts. Nous saurons maîtriser notre croissance et à chaque instant nous adapter, progresser et faire des choix ambitieux au service de nos clients et du Cabinet », déclare Yves-René Guillou, associé gérant.

Les activités fiscales du cabinet sont, quant à elles, prises en charge par Jean-Philippe Debats, nouvel associé, fiscaliste et ancien inspecteur vérificateur. Il apportera au cabinet Earth Avocats sa maîtrise de l'optimisation fiscale des projets publics et plus généralement une compétence fiscale acquise depuis près de 20 ans.