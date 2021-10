Earth Avocats : Ian Ouaknine, nouvel associé du département M&A

Earth Avocats annonce l'arrivée de Ian Ouaknine en tant qu'associé, accompagné de sa collaboratrice Lisa Varela, afin de créer la pratique M&A au sein d'Earth Avocats. Désormais, le cabinet Earth Avocats se compose de 30 avocats.

Ian Ouaknine conseille des industriels et des fonds d'investissements dans les secteurs de l'Energie et des infrastructures sur une grande variété de transactions transfrontalières complexes, incluant des aspects réglementaires. Après avoir exercé au sein de différents cabinets internationaux (WillkieFarr&Gallagher LLP, Oslwang LLP et De Pardieu Brocas Maffei), Ian Ouaknine a rejoint le cabinet Earth Avocats en Novembre 2020 avec sa collaboratrice, Lisa Varela. Au-delà de ses fonctions d'avocats, Ian Ouaknine est également administrateur de différentes sociétés dans le domaine de l'Energie (Dunkerque LNG) et de l'investissement durable (INCO). Ian Ouaknine apparait également dans les classements professionnels en qualité de Recommended Lawyer dans le Legal 500 EMEA 2020 – Energy (Band 1).

« Nous sommes ravis d'accueillir Ian Ouaknine au sein du cabinet. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour le Cabinet qui souhaite offrir un service complet à ses clients tant privés que publics, notamment dans le domaine de l'Energie. L'Energie forme un axe majeur de développement pour le Cabinet Earth Avocats, Cabinet spécialisé dans les infrastructures et utilities », commente Yves-René Guillou, Managing Partner du bureau d'Earth Avocats à Paris. « Ian est un avocat très compétent, plein « d'énergie » et qui bénéficie d'une excellente réputation dans le secteur. Il apporte une expérience riche dans un grand nombre de dossiers et permet de compléter notre offre. Son arrivée s'intègre parfaitement dans notre objectif de développement et de croissance du cabinet, notamment dans une matière et un secteur clef pour notre avenir. », ajoute-t-il.

« Je suis heureux de rejoindre Earth Avocats qui est un cabinet dont je partage autant l'ambition que la vision entrepreneuriale. Nous avons un désir commun d'expansion afin d'offrir à nos clients privé et public, nos compétences et notre expertise reconnues ainsi qu'une connaissance sectorielle nous permettant un accompagnement de premier plan. », exprime Ian Ouaknine.