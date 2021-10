Earth Avocats : Benoît Perrineau nommé associé

Earth Avocats, cabinet dédié à la construction et la protection des valeurs et des biens communs de l'humanité, annonce la nomination de Benoît Perrineau en qualité d'associé au sein du département Aménagement – Urbanisme – Environnement. Le cabinet souhaite ainsi renforcer ses domaines d'activité essentiels, à savoir : l'énergie, l'eau, la mobilité, la santé et la construction de la construction de la cité. À partir de son expérience, et de la croissance d'activité du cabinet dans ces domaines, Earth Avocats créé un pôle dédié, confié à Benoît Perrineau. « Construire un environnement, plus juste, plus vert, plus responsable est une des missions du cabinet Earth Avocats. Notre ambition est avant tout d'aider à bâtir la ville de demain, une vie plus humaine, plus résiliente, plus intelligente », déclare Benoît Perrineau, Associé Earth Avocats.

Pour cela, les opérateurs publics ou privés ont besoin de spécialistes en droit de l'urbanisme, droit de l'aménagement et droit de l'environnement. La mission confiée à Benoît Perrineau est de structurer et développer la compétence urbanisme, aménagement et environnement. « Je suis très heureux de l'arrivée de Benoit Perrineau qui contribue pleinement à l'essor du Cabinet. De nombreux acteurs, publics ou privés, nous ont accordé leur confiance pour accompagner et sécuriser leurs opérations d'aménagement. Nous nous devions de leur offrir une équipe structurée menée par un leader solide et exigeant. La présence de Benoit à nos côtés témoigne aussi d'une réelle attractivité du Cabinet », ajoute Yves-René Guillou, Associé gérant. Avec Benoît Perrineau, Earth Avocats se compose à Paris de 8 associés, 3 of counsel et 10 collaborateurs renforcé par l'équipe de Earth Bruxelles, 2 associés, 2 of counsel et 4 collaborateurs.

« Je suis ravi de rejoindre un cabinet dynamique qui, outre sa forte expertise, a une approche pragmatique des dossiers et propose des solutions opérationnelles à ses clients. Le projet porté par les associés ainsi que leurs qualités humaines m'ont rapidement convaincu. J'ai à cœur de contribuer au développement du pôle Aménagement – Urbanisme - Environnement et de favoriser l'émergence de projets immobiliers vertueux », s'exprime Benoît Perrineau.

Portrait

Après avoir exercé comme collaborateur senior près de six ans au sein du cabinet Gensis, spécialisé en droit public et quatre ans au sein du cabinet Seban & Associés, Benoît Perrineau rejoint Earth Avocats en tant qu'associé responsable du pôle Aménagement, Urbanisme, Environnement. Sa pratique professionnelle porte sur le droit public des affaires, avec une compétence spécifique en droit de l'aménagement et de l'urbanisme, droit de l'environnement et en urbanisme commercial. Il a également été chargé de travaux dirigés en droit de l'urbanisme à l'Université Paris V, de 2014 à 2017, après avoir dispensé des enseignements en droit administratif à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, participe à de nombreux colloques et formations en droit de l'aménagement et de l'urbanisme et rédige régulièrement des articles dans des revues spécialisées. Il accompagne ses clients dans le choix et la mise en place de véhicules juridiques adaptés à la réalisation des projets d'aménagement et de construction, en tenant compte de la sensibilité et des contraintes propres à chaque opération.