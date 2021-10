e-sport “Level 256”, première plateforme d'innovation

L'e-sport, pratique compétitive de jeu électronique, regroupe l'ensemble des compétitions multi-joueurs de jeux vidéo. Il représente actuellement un marché mondial de 900 millions d'euros, avec une prévision de 3 milliards à l'horizon 2022. En France, un récent baromètre Médiamétrie - France Esports évalue à 5 millions le nombre de consommateurs d'e-sport en 2018 et à

935 000 le nombre de personnes le pratiquant.

Afin de répondre aux enjeux de développement technologique, économique et sociétal, Paris&Co vient de lancer la première plateforme au monde dédiée à l'e-sport, “Level 256”, avec le soutien de la Ville de Paris. L'objectif de cette initiative est clair : faire de Paris la capitale européenne de l'e-sport.

Au-delà de l'incubation de nombreuses start-up nationales et internationales, “Level 256” va permettre de favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs du secteur (PME, grandes entreprises, associations, institutionnels, équipes d'amateurs et professionnels). La plateforme va également les accompagner dans leur recherche de compétences, d'innovations et d'investisseurs.