E-learning : Coursera lance sept nouveaux “MOOCs”

Ouverts à tous, en tout temps et en tout lieu, ces formations bouleversent les méthodes d'apprentissage en devenant des relais de croissance influents pour les organisations.

Dans une démarche d'amélioration de connaissances, ou d'acquisition de nouvelles compétences, les MOOCs, innovants et évolutifs, s'adaptent aux besoins des collaborateurs de tout secteur. Réalité augmentée, blockchain, machine learning, finance, management, mutualisme… ces sujets porteurs de croissance s'intègrent bien aux nouvelles façons d'apprendre.

Coursera, spécialiste de la formation en ligne, dévoile sept nouveaux MOOCs sur sa plateforme dédiée aux professionnels.

L'excellence opérationnelle en pratique - ESSEC Business School

La chaire Innovation managériale et excellence opérationnelle (IMEO) de l'ESSEC, en collaboration avec Orano et Renault-Nissan Consulting, deux professionnels de l'excellence opérationnelle issus de groupes industriels internationaux, présentent les principaux outils de l'excellence opérationnelle et partagent leur expérience de terrain.

Originalité et modernité du mutualisme - ESSEC Business School

En partenariat avec la Macif, cette formation permet de comprendre les fondamentaux de l'assurance et de mieux définir l'importance du mutualisme face à la digitalisation et aux défis environnementaux du XXIe siècle.

Finance for Startups - Korea Advanced Institute of Science and Technology

Le financement est l'un des ingrédients clés du succès des start-up. Ce cours enseigne les connaissances de base nécessaires au lancement d'une start-up, ainsi qu'à son développement. Il permet aux entrepreneurs de comprendre le “langage de la finance” afin de mieux cerner les enjeux du secteur et de pouvoir s'adresser aux professionnels en toute confiance.

Les outils numériques à l'heure du digital - IE Business School

Les technologies numériques révolutionnent les entreprises, les gouvernements et les sociétés à travers le monde. Mais, leur complexité parfois questionne. Pour éviter les incompréhensions, ce MOOC enseigne les fondamentaux de l'analyse de données et offre les outils nécessaires pour faire face à la volatilité et à l'incertitude de l'ère numérique.

Les plateformes de la blockchain - University of Buffalo

Cette spécialisation autour de la blockchain permet aux apprenants de comprendre son écosystème au sens plus large. Les apprenants sont initiés à la blockchain, aux détails de son utilisation ,

mais aussi aux défis qui lui sont liés, tels que la protection de la vie privée et l'évolutivité.

Introduction à la réalité augmentée et à ARCore - Google AR & VR

La réalité augmentée (RA) et la maîtrise des systèmes qui y sont associés vont devenir les atouts clés des entreprises de demain. Ce MOOC explique les fondamentaux de la RA, ainsi que les méthodes pour l'exploiter de façon optimale, via des outils Google ergonomiques et une pédagogie adaptée aux débutants.

Advanced Machine Learning et traitement du signal - IBM

Cette formation s'inscrit dans la spécialisation Advanced Data Science proposée par la société IBM. Avec ce MOOC, les apprenants acquièrent des connaissances solides sur les approches supervisées et non supervisées (supervised machine learning and non supervised machine learning), utilisés par des experts dans de nombreuses disciplines. Pour bien appréhender ces technologies, les étudiants bénéficient également de connaissances basiques en algèbre linéaire.