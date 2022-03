Dynamis à nouveau en progression

Le pionnier des fruits et légumes biologiques et premier grossiste d’Ile-de-France, cette entreprise porte son offre de produits d’épicerie à quelque 2 000 références, pour répondre aux besoins de différenciation de ses clients magasins bio dans la région. Chaque produit est issu d’un sourcing exigeant, reposant d’abord sur leur origine – majoritairement fabriqués en Ile-de-France et en France – et leur excellence biologique. Dynamis privilégie les produits de fabrication artisanale et les fabricants engagés dans une démarche RSE. Fidèle à ses exigences en termes de modes de production, elle propose environ 20 % de produits certifiés en biodynamie (Demeter) sur l’ensemble de sa gamme.

Fort de son activité de grossiste, l’entreprise s’appuie « sur une logistique souple et réactive » qui lui a permis d’augmenter son activité épicerie de 20 % en 2021. Grâce à une offre étoffée de nouvelles références, elle entend poursuivre cette croissance et conforter ainsi sa position de grossiste multicanaux spécialisé bio leader en Ile-de-France.

L’offre complète, destinée à couvrir les besoins des acteurs de la distribution et de la restauration, est exclusivement dédiée au réseau de distribution spécialisé bio.