DWF renforce ses équipes à Paris

Florence Karila intervient en contentieux général des affaires, plus particulièrement dans le cadre de contentieux commerciaux et de la construction, ainsi qu'en matière de responsabilité civile et professionnelle et de procédures collectives.

Spécialisée en IP/IT, elle a par ailleurs développé une expertise dans la gestion des contentieux de marques et de contrefaçon pour le compte d'entreprises innovantes. Elle exerçait précédemment au sein de son propre cabinet.

Charles Koskas exerce depuis plus de dix ans une activité de conseil en droit immobilier. Il intervient, pour une clientèle composée d'investisseurs et de groupes industriels et commerciaux français et étrangers, sur des opérations d'envergure d'acquisitions et de cessions d'immeubles et de portefeuilles immobiliers, ainsi que dans le cadre d'audits immobiliers et de gestion d'actifs.

Il a par ailleurs développé une expertise en matière de baux commerciaux (rédaction et négociation) et de droit de la construction. Il exerçait précédemment comme avocat senior chez Eversheds.

Anciens collaborateurs du cabinet Heenan Paris qui a fusionné en janvier dernier avec DWF, Florence Karila et Charles Koskas rejoignent une équipe qu'ils connaissent bien.

Vincent Maufront intervient dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions, de joint-ventures mais également de private equity notamment dans les secteurs de l'énergie et des biotechnologies. Il a par ailleurs développé une expertise en marchés de capitaux. Il exerçait auparavant au sein des équipes de Heenan Paris et a participé à la création du bureau de Paris de DWF en janvier 2017.

Jean-François Mercadier, managing partner de DWF France, commente : « Nous sommes heureux de retrouver Charles et Florence et de les accueillir en tant qu'associés. Ces arrivées reflètent la volonté de DWF de développer le bureau de Paris et de renforcer les secteurs clés du cabinet au niveau international : l'immobilier, le contentieux, l'IP/IT. La cooptation de Vincent vient quant à elle consolider notre pôle corporate, elle représente un modèle d'intégration auquel nous sommes particulièrement attachés ».

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe et de contribuer au développement de la pratique immobilière de DWF en France, dans un cabinet reconnu dans ce secteur au niveau international et dans un contexte d'une reprise du marché de l'immobilier en France et en Europe », a pour sa part indiqué Charles Koskas.

Florence Karila ajoute : « Je me réjouis de retrouver une équipe avec laquelle j'ai eu plaisir à travailler pendant près deux ans et de participer au développement du bureau de Paris et de son département contentieux, notamment en développant des synergies avec les expertises clés du cabinet en IP, immobilier et construction. »

Ces nouvelles évolutions, qui succèdent à la fusion de DWF en début d'année avec Heenan Paris puis à la nomination de Romain Dupeyré en tant qu'associé en contentieux et arbitrage, marquent la volonté du cabinet de développer à Paris une offre pluridisciplinaire.

Le bureau parisien compte aujourd'hui une quinzaine de professionnels dont sept associés et un of counsel.