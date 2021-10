DWF poursuit sa croissance

Sabrina, Jérôme et Victor rejoignent DWF après avoir exercé au sein du cabinet Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle à Paris, tandis que Carole exerçait précédemment chez Clyde & Co.

Sabrina Aïnouz, Jérôme Lehucher et Victor Datry disposent d'une vaste expérience en arbitrage commercial et Etat-investisseur. Ils ont notamment représenté des Etats, sociétés nationales et entreprises privées d'Afrique, d'Europe, d'Asie Centrale et d'Amérique latine dans le cadre d'arbitrages CIRDI, CCI, SCC et CNUDCI dans des secteurs variés tels que l'énergie, la construction, l'agriculture, les télécommunications et l'industrie pharmaceutique. L'équipe accompagne aussi régulièrement ses clients dans le cadre de procédures d'exécution et d'annulation de sentences arbitrales devant le CIRDI et les juridictions françaises. Elle intervient également en qualité de conseil dans la négociation et le suivi de contrats pétroliers, la révision de lois pétrolières et la restructuration d'actifs à l'international.

Avec plus de 20 ans d'expérience, Carole Arribes vient renforcer la croissance du département corporate de DWF à Paris. Elle conseille régulièrement des entreprises françaises et des groupes internationaux, en matière d'opérations d'acquisitions et de cessions, fusions, joint-ventures, contrats de partenariats stratégiques et contrats commerciaux complexes et ce, principalement dans les secteurs de l'Energie, plus particulièrement les Energies Renouvelables, ainsi que les secteurs du Retail et des technologies de l'information et Internet. Elle est intervenue dans différentes opérations dans ces secteurs en France et pour accompagner des clients dans d'autres pays en Europe, en Asie et en Afrique (Afrique du Nord et Afrique Francophone). Carole a également l'expérience de l'entreprise par des détachements auprès des groupes Arjo Wiggins, Amazon, Alstom Holding et Alstom Renewable à différentes étapes de son parcours professionnel.

Jean-François Mercadier, managing partner de DWF France, se réjouit : « Sabrina et Jérôme sont hautement qualifiés en arbitrage international et leur expérience, combinée à celle de Romain Dupeyré, contribuera à faire de DWF un acteur majeur de l'arbitrage international à Paris. Carole renforcera notre pratique commerciale grâce à ses vastes connaissances sectorielles en particulier dans les domaines de la distribution, des énergies renouvelables et des services informatiques. Chacune de ces nominations, qui souligne la dynamique de notre croissance à Paris, sera un atout précieux pour nos clients ».

Sabrina Aïnouz ajoute : « Nous avons identifié de nombreuses synergies avec la pratique de DWF et partageons résolument l'approche du cabinet centrée sur le service au client. Je suis particulièrement motivée à poursuivre le développement des secteurs Afrique et Energie. Construire ce projet avec une équipe aussi talentueuse augure d'une aventure réussie pour nous tous ».

Pour Jérôme Lehucher : « DWF a développé des pratiques Afrique et Energie renommées, une approche centrée sur le client et une volonté affirmée de renforcer l'arbitrage. DWF correspondait donc parfaitement à ce que nous recherchions. Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer au succès et au développement de la pratique arbitrage international du cabinet tant à Paris qu'à l'international ».

Carole Arribes conclut : « Je suis ravie de rejoindre DWF pour sa volonté réelle de développement à Paris et à l'international et pour l'importance accordée à la relation client. Nous partageons les mêmes priorités en vue de construire une relation de partenariat durable avec nos clients et fournir des services adaptés à leurs secteurs d'activités et leurs objectifs commerciaux. DWF est très actif dans les principaux secteurs et pays dans lesquels j'interviens depuis plusieurs années et il existe donc de fortes synergies avec ma pratique. »

La pratique arbitrage international de DWF continue de se développer à travers le monde, avec désormais une équipe de plus de 40 avocats, répartis dans les bureaux de Paris, Londres, Berlin, Munich, Singapour et Dubaï, et parlant couramment le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe et le russe.

Depuis sa fusion avec le cabinet français Heenan Paris début 2017, DWF France a connu une forte croissance avec de nombreux recrutements d'associés parmi lesquels Charles Koskas en immobilier, Florence Karila en contentieux, Mathilde Plénat en droit social et Romain Dupeyré en contentieux assurance et arbitrage international.