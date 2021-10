Ducasse veut créer son école de cuisine à Nanterre

Si Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, en charge des réponses ce jour-là, a évoqué l’intérêt du groupe Ducasse pour le site, il a en outre souligné que « le projet était en cours d’élaboration ». Un projet pourtant suffisamment avancé pour être présenté le 22 novembre aux habitants, à l’occasion d’une réunion publique d’information.



Ducasse Education, la branche formation d’Alain Ducasse Entreprise, souhaiterait conserver une partie du bâtiment datant de 1972, œuvre de l’architecte Jacques Kalisz, et en détruire une autre pour y reconstruire des logements pour ses étudiants venus du monde entier. Un projet confié au cabinet d’architectes Arte-Charpentier. L’objectif est de réunir sur un même site les élèves en quête des secrets de cuisine de celui qui gère un véritable empire d’hôtellerie-restauration international, avec plus de 20 établissements et 1 400 employés.



Alain Ducasse a été séduit par ce site en raison de sa proximité avec Paris et La Défense, ainsi que par le futur équipement Arena qui devrait apporter une notoriété importante au quartier.