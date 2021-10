Roissybus de plus en plus branché...

Pour répondre aux attentes des voyageurs, notamment en termes de connectivité, la RATP propose des services toujours plus adaptés à leurs besoins spécifiques. Elle s’est associée à sa régie publicitaire Média Transports et à l’opérateur Orange pour équiper deux navettes du Roissybus d’une connexion wifi. Ce service est proposé à titre d’expérimentation pour une durée de six mois. Au terme de cette expérimentation, la RATP et Média Transports évalueront le bon fonctionnement du service, ses usages et la viabilité d’un modèle économique financé par la publicité. Les voyageurs peuvent ainsi se connecter à internet, pour une durée maximale de 30 minutes, depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur portable, quel que soit leur opérateur. Ce service est entièrement gratuit pour l’utilisateur. Cette expérimentation s’inscrit dans le prolongement des efforts menés par la RATP pour favoriser la connectivité des voyageurs sur son réseau.