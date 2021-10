Du nouveau sur le RER B

Fruit de deux ans de travail intense et d'une étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, elle permet d'apporter plus de robustesse d'exploitation et de souplesse en cas de petits incidents. Elle améliore notamment l'équilibre de la fréquentation à bord des trains aux heures les plus chargées et permet d'adapter la desserte aux évolutions de fréquentation constatées dans certaines gares. Des mesures rendues possibles grâce aux travaux effectués par la création du tiroir d'Orsay.

Les déplacements sur le Sud de la ligne évoluent, avec notamment l'arrêt de tous les trains en heure de pointe dans les gares de Gentilly et Laplace (20 trains/heure contre 15 précédemment), Arcueil-Cachan et Bagneux (20 trains/heure contre 10 précédemment) ou encore des arrêts supplémentaires pour les gares de La Croix de Berny, Palaiseau ainsi que Le Guichet (10 trains/heure contre cinq précédemment).

Une extension de la période de pointe dans le sens dit de « contrepointe » est également opérée. Le matin, dans le sens de Paris - Sud, la pointe s'étend jusqu'à 9h, contre 08h30 précédemment. Dans le sens Sud - Paris, elle commence dès 17h40, contre 18h10 l'après-midi. Par ailleurs, l'offre en fin de soirée est renforcée avec 10 trains prolongés ; vers Massy avec une prolongation horaire de la desserte (passage en heure de nuit à 22h40 contre 21h40 précédemment) et vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse avec une fréquence augmentée (un train toutes les 15 minutes jusque 23h50 contre 21h50 précédemment). Enfin, des trains longs circulent jusqu'à la fin de service le vendredi, le samedi et le dimanche soir.